Дорожные камеры стали штрафовать в пять раз чаще

Как сообщает агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на портал открытых данных правительства Москвы, количество штрафов по результатам месяца увеличилось на 512% по сравнению с показателем января 2016 года, когда было зафиксировано 166 тысяч нарушений. Стоит отметить, что большее количество штрафов с дорожных камер оформляется за движение по выделенной полосе общественного транспорта, а также за нарушение установленного скоростного режима.

Напомним, ранее стало известно, что власти планируют отменить разрешенное превышение скорости на 20 км/ч — и если инициатива будет одобрена и погрешность будет снижена до, например, 10 км/ч, штрафов станет еще больше.