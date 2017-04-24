UAZ Hunter «прокачают» в Майами

Стало известно, что тюнинг-ателье Devolro (США, Майами) в самое ближайшее время собирается приступить к выпуску комплектов для модернизации внедорожника UAZ Hunter. Сообщается, что ульяновская машина получит тюнинг-комплект в виде силовых бамперов и порогов, экспедиционного багажника. Кроме того, в него войдет набор деталей и комплектующих для лифтовки кузова. После его монтажа корпус машины окажется почти на 18 сантиметров выше чем в заводской версии.

Ранее в СМИ уже появлялись сообщения со ссылкой на основателя тюнинг-ателье Devolro Эдуарда Орлова, в которых он рассказывал о планах, помимо прочего, оснащать УАЗ Хантер трехлитровым мотором мощностью 210 лошадиных сил.