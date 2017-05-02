Toyota Highlander и другие самые ненужные в России японские кроссоверы

Фото: www.thestar.com
При всей любви массового русского водителя к изделиям японского автопрома некоторые кроссоверы из Страны восходящего солнца совершенно не пользуются спросом в нашей стране, уступая даже «китайцам».
Вадим Устинов

Конечно, далеко не все японские автомобили этого класса находятся на последних строчках рейтинга продаж — популярности таких бестселлеров, как Toyota RAV4 или Nissan X-Trail никто не оспаривает. Однако велико число и откровенных неудачников, которые приобретаются буквально в штучных количествах. Портал «АвтоВзгляд» определил пятерку самых невостребованных кроссоверов. Мы намерено не включили в их число представителей вымирающего семейства внедорожников вроде Suzuki Jimny, которые в силу специфики конструкции тоже не разлетаются как горячие пирожки.

За полгода, прошедшие с момента прошлого аналогичного обзора, в пятерке худших произошли некоторые изменения. Во-первых, приостановлены продажи Subaru XV до появления машин нового поколения. Во-вторых вместо прежних двух Infiniti — QX50 и QX70 — в списке появились три другие модели того же производителя. И в-третьих, компанию невостребованных кроссоверов покинул Nissan Murano.

Фото: www.netcarshow.com

Infiniti QX30

Недавно появившийся компактный кроссовер не впечатлил поклонников марки, поскольку отличается от ординарного хетчбэка Q30 исключительно полным приводом и увеличенным клиренсом. При этом как снаружи, так и внутри автомобили абсолютно одинаковы. В первые три месяца 2017 года этих «завышенных» хетчей в России приобрели всего 24 штуки — именно такие незначительные объемы вынуждают нас объявить модель лидером антирейтинга

Фото: Infiniti

Infiniti QX60

Тот же самый Toyota Pathfinder с чуть более форсированным двигателем и с невеликим клиренсом в 178 мм — QX60 начал хоть как-то продаваться только после того, как его стартовый прайс-лист был ощутимо снижен. Но и при всем при этом за квартал большой премиальный кроссовер разошелся скромным тиражом 35 машин. Заметим, кстати, что в прошлом году автомобиль прошел через рестайлинг.

Фото: Honda

Honda Pilot

В настоящий момент это одна из всего-навсего двух моделей японского производителя, официально представленных в России. Ее судьба была нелегкой с самого начала — ажиотажным спросом большой кроссовер от Honda у нас никогда не пользовался. Виной тому, в первую очередь, можно считать слишком высокую цену. Да и сейчас стартовая цена машины — без малого 3 миллиона рублей. За первый квартал «Пилотов» было продано всего 58 экземпляров, что совсем немного даже по меркам компании, которая никак не может определиться с форматом своего присутствия на российском рынке.

Фото: www.netcarshow.com

Infiniti QX80

Когда-то эксперты на вполне законных основаниях относили этот автомобиль к разряду универсальных внедорожников. Однако в последнем поколении он не только утерял раму, замененную несущим кузовом, но обрел независимые переднюю и заднюю подвески, причем — о ужас! — с пневмоэлементами. За январь-март наши соотечественники купили 125 «восьмидесяток» — это почти в два раза меньше, чем, скажем, тираж не самого ходового Cadillac Escalade.

Фото: www.netcarshow.com

Toyota Highlander

Ажиотажного спроса у отечественных покупателей на этот автомобиль в общем-то не было никогда. Третье поколение появилось в России в 2014 году, но не смогло влюбить в себя поклонников японской марки. Так, по итогам 2015 года модель заняла место в начале восьмого десятка, а в 2016-м опустилась еще ниже, оказавшись во второй сотне. Рестайлинговый автомобиль, увидевший свет полгода назад, также не смог кардинально переломить ситуацию — за первый квартал продано всего 155 «Горцев».

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2 мая 2017
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