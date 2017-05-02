Toyota Highlander и другие самые ненужные в России японские кроссоверы

Конечно, далеко не все японские автомобили этого класса находятся на последних строчках рейтинга продаж — популярности таких бестселлеров, как Toyota RAV4 или Nissan X-Trail никто не оспаривает. Однако велико число и откровенных неудачников, которые приобретаются буквально в штучных количествах. Портал «АвтоВзгляд» определил пятерку самых невостребованных кроссоверов. Мы намерено не включили в их число представителей вымирающего семейства внедорожников вроде Suzuki Jimny, которые в силу специфики конструкции тоже не разлетаются как горячие пирожки.

За полгода, прошедшие с момента прошлого аналогичного обзора, в пятерке худших произошли некоторые изменения. Во-первых, приостановлены продажи Subaru XV до появления машин нового поколения. Во-вторых вместо прежних двух Infiniti — QX50 и QX70 — в списке появились три другие модели того же производителя. И в-третьих, компанию невостребованных кроссоверов покинул Nissan Murano.