Renault Duster нового поколения замечен на дорогах общего пользования

Впрочем, это еще не значит, что европейцы отказались от выпуска семиместной версии Duster с тремя рядами кресел. По некоторым сведениям, такая модификация пойдет в производство чуть позже.

Что касается изменений, которые претерпел автомобиль, то из-за обильной маскировки распознать их не предоставляется возможным. Хотя сомнений нет, что новинка получила видоизмененные бамперы, капот, решетку радиатора и оптику.

А вот платформа машины, уверены эксперты Motor1.com, осталась прежней, а не как не «тележка» CMF, о которой говорилось ранее. Никакой другой информации о технической начинке кроссовера пока не сообщалось. Впрочем, уже скоро все тайное станет явным — премьера нового поколения Duster состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне.