Названа дата начала продаж обновленного кроссовера Nissan Qashqai

Фото: Nissan
По информации Carscoops.com, посвежевший кроссовер Nissan Qashqai поступит в продажу на европейском рынке в июле. А вот в России «японец» появится несколько позже.
Вячеслав Василенко

Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» директор по связям с общественностью Nissan Russia Роман Скольский, точные сроки появления новинки на нашем рынке российскому офису «пока не известны, однако в том, что кроссовер приедет в Россию, сомневаться не стоит».

Более того, обновленный Qashqai «пропишется» на питерском заводе марки. Вероятнее всего, произойдет это ближе к концу текущего года.

Напомним, что японский кроссовер получил вытянутую переднюю оптику со светодиодами-бумерангами, перелицованные бамперы и фирменную решетку радиатора V-Motion. Интерьер преобразился за счет свежих материалов отделки и нового рулевого колеса.

Среди прочих «фишек» Nissan Qashqai нельзя не отметить аудиосистему Bose и функцию полуавтономного управления автомобилем ProPilot. Кроме того, появились новые оттенки в гамме цветов.

А вот моторы для россиян, скорее всего, останутся прежними, в то время как европейцам помимо прочего будет доступен дизель мощностью 110 л. с.

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15 июня 2017
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