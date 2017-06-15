Названа дата начала продаж обновленного кроссовера Nissan Qashqai

Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» директор по связям с общественностью Nissan Russia Роман Скольский, точные сроки появления новинки на нашем рынке российскому офису «пока не известны, однако в том, что кроссовер приедет в Россию, сомневаться не стоит».

Более того, обновленный Qashqai «пропишется» на питерском заводе марки. Вероятнее всего, произойдет это ближе к концу текущего года.

Напомним, что японский кроссовер получил вытянутую переднюю оптику со светодиодами-бумерангами, перелицованные бамперы и фирменную решетку радиатора V-Motion. Интерьер преобразился за счет свежих материалов отделки и нового рулевого колеса.

Среди прочих «фишек» Nissan Qashqai нельзя не отметить аудиосистему Bose и функцию полуавтономного управления автомобилем ProPilot. Кроме того, появились новые оттенки в гамме цветов.

А вот моторы для россиян, скорее всего, останутся прежними, в то время как европейцам помимо прочего будет доступен дизель мощностью 110 л. с.