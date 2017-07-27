Новый кроссовер Changan CS75 может приехать в Россию

Похоже, что китайский автопроизводитель Changan планирует в обозримом будущем расширить свой модельный ряд в России. Об этом свидетельствует сертификат ОТТС кроссовера Changan CS75, опубликованный на сайте Росстандарта еще в декабре 2016 года.

Так, согласно документу, кроссовер, ориентированный на российский рынок, комплектуется 1,8-литровым турбомотором мощностью в 163 л. с. и двухлитровым атмосферником, развивающим 148 сил. Агрегатируются двигатели с шестиступенчатыми механической и автоматической коробками передач, а привод может быть как передний, так и полный.

В списке оснащения Changan CS75 значится электропривод и подогрев боковых зеркал, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционер и даже люк.

Напомним, что марка Changan на сегодняшний день представлена в нашей стране тремя моделями: седанами Eado и Raeton, а также кроссовером CS35. К слову сказать, за период с января по июнь нынешнего года в пользу этих автомобилей сделали выбор 737 человек. До Lifan и Chery компании Changan, конечно, еще далеко, но, по крайне мере, хоть какой-то спрос на их машины есть.