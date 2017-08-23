Представлен кроссовер Jaguar F-PACE 2018 модельного года

Так, теперь Jaguar F-PACE, ориентированный на российский рынок, приводят в движение бензиновые и дизельные двух- и трехлитровые моторы мощностью от 180 до 380 л. с. Двигатели агрегатируются с восьмиступенчатыми «автоматами» ZF, в то время как привод — безальтернативно полный.

Британцы оснастили кроссовер и несколькими дополнительными «безопасными» опциями. В частности, системой мониторинга дорожной ситуации по ходу движения автомобиля (Forward Traffic Detection), помогающей водителю ориентироваться в условиях ограниченной видимости, и ассистентом маневрирования на невысокой скорости (Forward Vehicle Guidance).

Стоит отметить, что расширилась и цветовая палитра оформления кузова Jaguar F-PACE. К тому же, у российских покупателей появилась возможность приобрести 22-дюймовые колесные диски, которые ранее предлагались лишь для кроссоверов в версии First Edition.

Остается лишь добавить, что минимальный ценник Jaguar F-PACE на сегодняшний день составляет 3 294 000 рублей.