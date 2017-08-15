В Германии запретят бензиновые и дизельные автомобили

Как сообщает SUPERillu, Ангела Меркель ободряет инициативу властей Франции и Великобритании, которые запретят продажи автомобилей на традиционных двигателях к 2040 году. Однако о том, когда подобные меры примут в Германии, канцлер не сообщила.

По ее словам, автомобильная промышленность в нынешнем состоянии является одним из важнейших секторов экономики страны. И в ближайшие годы в Германии продолжат выпускать и реализовывать бензиновые и дизельные машины. При этом власти будут инвестировать средства и в разработку экологически чистых автомобилей: в частности, электрокаров и гибридов.

Отметим, что на сегодняшний день ФРГ — крупнейший в мире экспортер транспортных средств. А на немецких автозаводах трудится более 800 000 человек.