Начались продажи дизельных Renault Koleos

Фото: Renault
В России 20 сентября стартовали продажи модификации полноприводного кроссовера Koleos, вооруженной турбодизельным двигателем. Новую версию уже можно приобрести во всех официальных дилерских центрах французского бренда, а также в онлайн-шоуруме.
Эдуард Раскин

Изгоняемые из Европы автомобили с моторами, волюнтаристски признанными вредными, находят убежище в нашей стране. Двухлитровый дизель «Колеоса» объемом 2,0 л развивает мощность в 177, пиковый крутящий момент достигает 380 Нм уже при 2000 об/мин. Благодаря турбонагнетателю с изменяемой геометрией, последнему поколению топливной системы Common Rail с давлением впрыска 1600 бар и пьезоэлектрическим форсункам, мотор сообщает автомобилю неплохую динамику, разгоняя его до 100 км/ч за 9,5 с. Естественно, что агрегат соответствует стандарту Евро-5, оснащен нейтрализатором NOx, а также сажевым фильтром. В паре с дизелем работает адаптивный бесступенчатый вариатор X-Tronic JF017.

Новая модификация флагманского кроссовера продается в России по цене от 2 219 000 рублей.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, кроссоверы, купить машину
20 сентября 2017
277

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы