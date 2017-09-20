Начались продажи дизельных Renault Koleos

Изгоняемые из Европы автомобили с моторами, волюнтаристски признанными вредными, находят убежище в нашей стране. Двухлитровый дизель «Колеоса» объемом 2,0 л развивает мощность в 177, пиковый крутящий момент достигает 380 Нм уже при 2000 об/мин. Благодаря турбонагнетателю с изменяемой геометрией, последнему поколению топливной системы Common Rail с давлением впрыска 1600 бар и пьезоэлектрическим форсункам, мотор сообщает автомобилю неплохую динамику, разгоняя его до 100 км/ч за 9,5 с. Естественно, что агрегат соответствует стандарту Евро-5, оснащен нейтрализатором NOx, а также сажевым фильтром. В паре с дизелем работает адаптивный бесступенчатый вариатор X-Tronic JF017.

Новая модификация флагманского кроссовера продается в России по цене от 2 219 000 рублей.