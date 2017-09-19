Три немецких премиум-седана по цене iPhone X

BMW 5-Й СЕРИИ

Что лучше: ходить пешком, козыряя взятым в ипотеку «айфоном», или ездить на кровно заработанном BMW? Для тех, кто предпочитает второе, скажем: за 92 000 рублей, цену самого дорогого iPhone X, на вторичке найдется немало любопытных экземпляров баварской «пятерки» в кузове Е34. Двигатели на выбор — от 129 до 192 «лошадей», коробка — строго механическая. Но зато долговечная и проверенная опытом.

Понятное дело, что в машинах 1989—1993 годов выпуска многое может не работать, как, впрочем, и быть заменено. Во всяком случае, болячки и поломки в ходе эксплуатации вы запомните легко — не то, что «айфон», которому постоянно не хватает памяти и места. Да, 5-я серия этих годов накатала от 300 000 до 1 000 000 километров, но при этом она до сих пор ездит. А долго ли у вас проработал предыдущий американский смартфон до появления первых глюков?