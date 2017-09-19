Три немецких премиум-седана по цене iPhone X

Ну и что, что в случае с покупкой машины речь идет о видавшем виды подержанном «коне», но зато «люксовом» и не в кредит. Портал «АвтоВзгляд» изучил предложения на вторичном рынке и готов отговорить вас от покупки модного «яблочного» смартфона в пользу настоящего немецкого автопремиума.
BMW 5-Й СЕРИИ
Что лучше: ходить пешком, козыряя взятым в ипотеку «айфоном», или ездить на кровно заработанном BMW? Для тех, кто предпочитает второе, скажем: за 92 000 рублей, цену самого дорогого iPhone X, на вторичке найдется немало любопытных экземпляров баварской «пятерки» в кузове Е34. Двигатели на выбор — от 129 до 192 «лошадей», коробка — строго механическая. Но зато долговечная и проверенная опытом.
Понятное дело, что в машинах 1989—1993 годов выпуска многое может не работать, как, впрочем, и быть заменено. Во всяком случае, болячки и поломки в ходе эксплуатации вы запомните легко — не то, что «айфон», которому постоянно не хватает памяти и места. Да, 5-я серия этих годов накатала от 300 000 до 1 000 000 километров, но при этом она до сих пор ездит. А долго ли у вас проработал предыдущий американский смартфон до появления первых глюков?
MERCEDES-BENZ E-КЛАССА
Легендарный 124-й «Мерин» 1992—1995 годов выпуска легко поспорит по качеству сборки с гламурным штатовским телефоном китайского производства. А что — эти седаны, намотавшие от 350 000 до 1 000 000 километров на одометрах, по-прежнему умеют ускоряться, в то время как iPhone с очередным своим обновлением только тормозит.
Да и кого сегодня удивишь этим смартфоном — в вагонах метро девайсов с «яблоком» на тыльной стороне в разы больше, чем волос на голове у Арсения Яценюка. А вот «Мерседес», наводящий на окружающих ужас в середине «девяностых», особенно с 3,2-литровым 220-сильным мотором, встретишь сегодня достаточно редко. И кто окажется круче: владелец «лохматого» Е-класса или интернетозависимый «айфонолюб»?
AUDI A6
Первое поколение «шестерки» от Audi — это вам не столь же древний четвертый iPhone, с которым сегодня стыдно выходить в свет. В умелых руках А6 С4 еще долго будет служить верой и правдой своему хозяину, и при этом с каждым годом становиться только притягательнее.
Кто не знает неубиваемую и неподвластную времени трубку Nokia 3310? Заряд держит сутками, ловит везде и не «глючит». Так же и «Ауди» — благодаря полному приводу quattro ездит не только по дорогам, но и их отсутствию. Средний пробег в 500 000 километров для автомобиля 1994—1996 годов выпуска, пусть и с салоном, напоминающим собой переплавленные детали той самой «нокии» — далеко не предел.