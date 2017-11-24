Кроссовер FAW D60 скоро приедет в Россию

Китайцы планировали вывести компактный кроссовер FAW D60 на российский рынок еще в начале минувшего года. Чуть позже представители компании передвинули сроки, пообещав, что автомобили доберутся до шоу-румов ближе к концу года. Прошло уже почти двенадцать месяцев, а машина до нашей страны до сих пор не доехала.

О модели FAW D60, ориентированной на российский рынок, известно не так много. Под капотом кроссовера разместился 1,5-литровый 102-сильный двигатель, работающий в паре с пятиступенчатой «механикой». Уже в базовой комплектации машины значатся фронтальные и боковые подушки безопасности, ABS c EBD, электропривод стекол и зеркал, люк в крыше, противотуманные фары и система запуска двигателя кнопкой. На этом пока все.

Портал «АвтоВзгляд» попытался связаться с представителями компании FAW, чтобы узнать хотя бы ориентировочные сроки начала продаж D60. Однако получить комментарий нам так и не удалось.