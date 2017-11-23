Заказчики угонов отказываются от «услуг» высокопрофессиональных автоворов

Да, таков основной тренд 2017 года — снижение расходов автоворов на свой «бизнес». Иначе говоря, сокращается доля автокраж, совершаемых злоумышленниками с высокой квалификацией, так как это требует расходов на оплату их услуг. То есть в фокусе злодеев автомобили, не оборудованные сложными системами безопасности.

Их «орудия производства» примитивны, хорошо известны, но от этого не менее эффективны. Самые популярные «рабочие инструменты» угонщиков — радио-удлинитель штатного ключа («длинная рука», «длинный ключ», «удочка»). Он ретранслирует сигнал от ключа в автомобиль на расстоянии нескольких сотен метров. Не менее распространены программаторы, присоединяемые к штатному диагностическому разъему автомобиля. С помощью программатора прописывается новый ключ, или двигатель запускается напрямую. Из новых типов оборудования, которые ранее широко не применялись — так называемые турбодекодеры: приспособления для отпирания механических замков автомобилей премиум-сегмента. С помощью устройства злоумышленники проникают в салон, не разбивая стекло, что позволяет им сэкономить на ремонте при перепродаже. Пока, правда, доля угонов с турбодекодерами невелика, но по прогнозу аналитиков должна расти.