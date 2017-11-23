Заказчики угонов отказываются от «услуг» высокопрофессиональных автоворов

Фото ackers-arise.com
Увы, но число угонов популярных моделей машин по-прежнему остается в России на высоком уровне. Причем воруют не только популярные бюджетные авто, но автомобили премиальных марок. И еще неизвестно, кто больше рискует потерять свою «ласточку» — владелец не очень дорогого KIA, или хозяин престижной Toyota. При этом, что самое обидное, сегодня на «дело» выходя автоворы очень низкой квалификации, легко справляющиеся с традиционными противоугонными устройствами.
Михаил Ростарчук

Да, таков основной тренд 2017 года — снижение расходов автоворов на свой «бизнес». Иначе говоря, сокращается доля автокраж, совершаемых злоумышленниками с высокой квалификацией, так как это требует расходов на оплату их услуг. То есть в фокусе злодеев автомобили, не оборудованные сложными системами безопасности.

Их «орудия производства» примитивны, хорошо известны, но от этого не менее эффективны. Самые популярные «рабочие инструменты» угонщиков — радио-удлинитель штатного ключа («длинная рука», «длинный ключ», «удочка»). Он ретранслирует сигнал от ключа в автомобиль на расстоянии нескольких сотен метров. Не менее распространены программаторы, присоединяемые к штатному диагностическому разъему автомобиля. С помощью программатора прописывается новый ключ, или двигатель запускается напрямую. Из новых типов оборудования, которые ранее широко не применялись — так называемые турбодекодеры: приспособления для отпирания механических замков автомобилей премиум-сегмента. С помощью устройства злоумышленники проникают в салон, не разбивая стекло, что позволяет им сэкономить на ремонте при перепродаже. Пока, правда, доля угонов с турбодекодерами невелика, но по прогнозу аналитиков должна расти.

– Классическая сигнализация — это сирена и иммобилайзер, задача которого не дать машине завестись. На самом деле ни то, ни другое уже давно не актуально, так как легко обходится угонщиками и создает неудобства для владельца, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» эксперт компании «Цезарь Сателлит» Семён Фокин. — Передовые разработчики противоугонных систем сейчас превращаются, по сути, в антивирусные кампании. То есть мы не просто блокируем двигатель автомобиля, а определяем и блокируем работу используемого угонщиками конкретного угонного оборудования, благо его модификаций — не больше десятка. Образно говоря, угонщик — это вирус, который использует вредоносные инструменты для того, чтобы проникнуть в автомобиль и его завести, а мы — это «автомобильный антивирус», который обнаруживает работу угонщика и блокирует ее…

При этом фирмы, специализирующиеся на охране автомобилей, работают в тесном контакте с полицией и имеют возможность детально изучать оборудование, отобранное у задержанных угонщиков, чтобы затем найти против нее эффективное противоядие. Более того, благодаря их стараниям правоохранители задерживают по 20—25 угонщиков ежегодно. И, разумеется, похищенные машины:

Фото thehackernews.com

– Неоспоримое преимущество «Цезарь Сателлит», — поясняет г-н Фокин. — это розыск угнанных автомобилей. В комплект системы безопасности входит поисковое оборудование. Возвратом похищенных машин занимаются высококвалифицированные специалисты, которые имеют большой опыт в поиске пропавших авто. Благодаря нашей работе компании за последние три года были раскрыты десятки уголовных дел, а сотни владельцев получили назад свои машины. В частности, благодаря такой составляющей противоугонных «саттелитовских» устройств, как автономный поисковый блок. Он может стабильно работать от батарейки до двух лет, а если машину все-таки угнали, то позволяет найти ее и вернуть. Такие блоки эффективны в борьбе с угонами еще и потому, что с их помощью не просто возвращается машина, а во многих случаях также задерживается и преступник, что в целом улучшает криминальную ситуацию в конкретном регионе

угон, угоны, защита от угона, ГИБДД
23 ноября 2017
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