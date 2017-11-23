Почему опасно водить машину в пальто или шубе

Большинству водителей зимой приходится преодолевать расстояния от салона машины до теплого помещения и обратно. Для спасения от мороза они надевают теплые вещи, многие из которых могут оказаться неподходящими для вождения машины.
Максим Строкер

Когда на улице по-настоящему холодно, об удобстве одежды думается все меньше, а о ее «теплости» — все больше. И большинство водителей тоже склонны следовать этому алгоритму, хотя их пребывание на улице сводится чаще всего к пробежкам между теплым помещением и салоном авто. В машине, особенно простоявшей длительное время на морозе, холодно точно так же как и на улице. Поэтому резон одеваться максимально тепло для водителя есть прямой: пока дождешься прогрева двигателя, а потом и салона в легкой одежде можно и околеть. Зато потом, когда в машине станет тепло, во всей красе раскроются минусы «полярного дресс-кода» за рулем.

Зимняя одежда, будь то пальто, шуба или хороший пуховик, обычно отличается большим объемом, резко увеличивая общие габариты надевшего их человека. В связи с этим, водительское кресло для человека, надевшего пухлый и длинный пуховик, в одночасье становится маленьким и тесным. Речь тут, разумеется, идет об основной массе легковушек, а не о просторных салонов внедорожников типа Chevrolet Tahoe или Mercedes GLS, например. Изменение собственных габаритов неизбежно ведет, как минимум, к снижению удобства управления автомобилем.

Это утверждение справедливо в отношении одежды свободного покроя. А если мы надеваем пальто или, скажем, шубу, сшитую, что называется, «по фигуре», то управлять машиной в такой одежде будет просто сложно. Она будет сковывать движения и езда за рулем в подобном одеянии станет непрерывной провокацией ДТП.

lifesafer.ca

Ведь в сколь-нибудь нештатной ситуации, когда потребуется крутить руль в ускоренном темпе, узкая одежда просто не даст такой возможности. Бороться с минусами от вождения машины в теплой зимней одежде можно, причем радикально. Прежде всего скажем, что никаких проблем она не доставляет для того, кто ездит в машине на пассажирском сиденье. Для этого можно завести персонального шофера или пересесть на такси. Однако для подавляющего большинства автовладельцев оба эти варианта вряд ли подойдут.

Альтернативой может стать вариант, при котором мы дожидаемся, пока салон машины прогреется, а потом скидываем теплую одежду на соседнее сиденье и рулим «как белый человек». Однако этот вариант малоприемлем по нескольким причинам. Во-первых, потому, что за время ожидания прогрева салона до комфортной температуры многие автовладельцы успели бы уже доехать до места назначения. А во-вторых, следует иметь в виду, что снять пуховик можно и сидя за рулем, а вот чтобы его потом одеть придется выскакивать раздетым на мороз и уже там судорожно всовывать руки в рукава и застегиваться.

Регулярные операции подобного рода мало того, что не комфортны, так еще и череваты хроническими насморками или застуженными нервными окончаниями в спине и тазобедренной области. Поэтому собираясь в поездку на машине зимой, следует одевать компактную, легкую но при этом теплую верхнюю одежду. А от громоздких шуб и пальто лучше отказаться.

водительское удостоверение, ДТП
23 ноября 2017
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