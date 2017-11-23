Почему опасно водить машину в пальто или шубе

Когда на улице по-настоящему холодно, об удобстве одежды думается все меньше, а о ее «теплости» — все больше. И большинство водителей тоже склонны следовать этому алгоритму, хотя их пребывание на улице сводится чаще всего к пробежкам между теплым помещением и салоном авто. В машине, особенно простоявшей длительное время на морозе, холодно точно так же как и на улице. Поэтому резон одеваться максимально тепло для водителя есть прямой: пока дождешься прогрева двигателя, а потом и салона в легкой одежде можно и околеть. Зато потом, когда в машине станет тепло, во всей красе раскроются минусы «полярного дресс-кода» за рулем.

Зимняя одежда, будь то пальто, шуба или хороший пуховик, обычно отличается большим объемом, резко увеличивая общие габариты надевшего их человека. В связи с этим, водительское кресло для человека, надевшего пухлый и длинный пуховик, в одночасье становится маленьким и тесным. Речь тут, разумеется, идет об основной массе легковушек, а не о просторных салонов внедорожников типа Chevrolet Tahoe или Mercedes GLS, например. Изменение собственных габаритов неизбежно ведет, как минимум, к снижению удобства управления автомобилем.

Это утверждение справедливо в отношении одежды свободного покроя. А если мы надеваем пальто или, скажем, шубу, сшитую, что называется, «по фигуре», то управлять машиной в такой одежде будет просто сложно. Она будет сковывать движения и езда за рулем в подобном одеянии станет непрерывной провокацией ДТП.