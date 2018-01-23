Названа дата российских продаж кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross

Автомобиль будет поставляться в Россию из Японии, хотя не исключено, что позднее он «пропишется» на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Во всяком случае, этот вопрос уже стоит на обсуждении.

Кроссовер-купе Mitsubishi Eclipse Cross оснащается совершенно новым турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 163 «лошадки». Последний раз, к слову, турбмотор на машинах Mitsubishi мы могли видеть под капотом канувшего в Лету Evolution. Компанию бензиновому агрегату составляет вариатор, имитирующий переключения передач.

Корреспондент портала «АвтоВзгляд» одним из первых опробовал новинку в деле на полигоне в японском Окадзаки — подробно о тест-драйве можно прочитать здесь.

А вот дизельная версия авто с 2,2-литровым мотором, сопряженным с традиционным гидромеханическим «автоматом», до нас не доедет. Зато достанутся полный привод и широкий спектр умных электронных ассистентов. В частности, круиз-контроль, умеющий сохранять дистанцию до впереди идущего автомобиля, и система распознавания препятствий на дороге.