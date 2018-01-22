Тест-драйв Mazda6 Katana Edition: по кому плачет харакири

Фото: Вячеслав Василенко
Нынешняя Mazda6 обновилась уже трижды. Правда, последний вариант «улучшайзинга» россияне увидят еще не скоро. А вот новенькую эксклюзивную версию Katana Edition, как говорится, бери — не хочу. Портал «АвтоВзгляд» уже успел опробовать ее в деле.
Вячеслав Василенко

Флагманский седан японской марки пользуется в России стабильным спросом, уступая по популярности лишь кроссоверу Mazda CX-5, который приносит бренду основную кассу. Да, кроссоверомания одолела всех и вся. Надо ли говорить о том, что о первых в своей истории «паркетниках» задумались даже ультрагламурные Aston Martin, Rolls-Royce и Ferrari?

Ну а «шестерку» любят за проверенные опытом и совершенно не характерные для изделий японского автопрома экономичные, а вместе с тем довольно бодрые моторы, а также за ее стильный и где-то даже агрессивный внешний вид. Еще бы: пока в России полвека топором вырубали «Волги» и прочую «жигулятину», в Стране восходящего солнца изящно и тонко, словно катаной, рисовали будущее. Будущее, которое уже наступило.

Пожалуй, лучшего дизайна из японских автостроителей предложить пока никто не смог. Он, конечно, не по-европейски элегантно-сдержанный, но и не режет глаз вычурностью, свойственной поделкам иных брендов-соотечественников. А посему и менять что-либо кардинально «маздовцы» не стали. Зато предложили свежую версию с парочкой приятных мелочей — вот вам, собственно, и рецепт, как правильно приготовить коктейль на основе стиля и имиджа.

Фото: Вячеслав Василенко

Что нужно для комфортного передвижения в суровых зимних условиях эксплуатации? Водителю — горячая блондинка на соседнем кресле, а блондинке — бутылочка горячительного! А что — неплохой вариант. Но боюсь, что доступен он только опционально и далеко не каждому.

А вот обогрев рулевого колеса и всех сидений без исключения можно найти, двигая пальцем по прайс-листу с комплектациями ближе к правому краю. Здесь же найдется акустика от Bose, чьим звуком вместе с обитателями салона будут наслаждаться и жители соседних кварталов. Жаль, что функция определения усталости водителя не сможет приготовить им кофе. Зато умная электроника с легкостью распознает каждого из них на проезжей части — ассистент автономного торможения срабатывает на скоростях до 80 км/ч.

Фото: Вячеслав Василенко

Камера в лобовом стекле умеет читать дорожные знаки и передавать их значения драйверу на проекционный дисплей. Если вдруг на «Rock FM» неожиданно запоет Стас Михайлов и водитель в шоке потеряет контроль над машиной, поможет ассистент слежения за нахождением авто в пределах разметки. Главное — не испачкать от испуга кресло из высококачественной белоснежной кожи.

Все это добро украшают бонусы от Katana Edition: накладки на пороги дверей из нержавеющей стали с фирменным логотипом, светодиодная подсветка пространства для ног «рулевого» и его спутницы, а также эффектного дизайна колесные диски из легкого сплава с комплектом зимних покрышек.

Фото: Вячеслав Василенко

На ходу Mazda6 столь же восхитительна, как «Rock FM» без Стаса Михайлова. Подвеска в японском седане гораздо собраннее образа солисток из «Виагры», а руль даже острее, чем шуточки Гарика Мартиросяна. Повороты «шестерка» режет, словно катана, а по эффективности тормозов она проигрывает разве что Ольге Бузовой.

Табун из 192 «жеребцов» довольно резво срывает машину с места, пусть немного при этом и напрягая барабанные перепонки водителя. Впрочем, звук «скайактивного» движка слушать гораздо приятнее, чем крики вжавшейся в соседнее кресло блондинки. Особенно в режиме Sport, после чего по спинке сиденья можно будет понять, насколько опасен для ее здоровья имеющийся сколиоз.

В общем, азарт и задор — это по-прежнему про Mazda6. Ну, а тем, кто с этим не согласен — будь ты хоть скептик, хоть «тойотовод» — харакири в помощь.

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22 января 2018
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