Тест-драйв Mazda6 Katana Edition: по кому плачет харакири

Флагманский седан японской марки пользуется в России стабильным спросом, уступая по популярности лишь кроссоверу Mazda CX-5, который приносит бренду основную кассу. Да, кроссоверомания одолела всех и вся. Надо ли говорить о том, что о первых в своей истории «паркетниках» задумались даже ультрагламурные Aston Martin, Rolls-Royce и Ferrari?

Ну а «шестерку» любят за проверенные опытом и совершенно не характерные для изделий японского автопрома экономичные, а вместе с тем довольно бодрые моторы, а также за ее стильный и где-то даже агрессивный внешний вид. Еще бы: пока в России полвека топором вырубали «Волги» и прочую «жигулятину», в Стране восходящего солнца изящно и тонко, словно катаной, рисовали будущее. Будущее, которое уже наступило.

Пожалуй, лучшего дизайна из японских автостроителей предложить пока никто не смог. Он, конечно, не по-европейски элегантно-сдержанный, но и не режет глаз вычурностью, свойственной поделкам иных брендов-соотечественников. А посему и менять что-либо кардинально «маздовцы» не стали. Зато предложили свежую версию с парочкой приятных мелочей — вот вам, собственно, и рецепт, как правильно приготовить коктейль на основе стиля и имиджа.