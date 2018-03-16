Объявлены сроки начала продаж новейшего кроссовера Audi Q8

Audi Q8 неоднократно попадался в объективы фотошпионов и автомобильных журналистов — правда, в основном в камуфляже. Журналисты портала «АвтоВзгляд» пару раз замечали его даже в Москве, в районе ВДНХ. О том, что официальная презентация автомобиля состоится в июне 2018 года, сообщил доктор технических наук и член правления Audi AG Петер Мертенс.

Премьера состоится в Шанхае. Как и многие другие автопроизводители, Audi считает огромный китайский рынок одним из своих приоритетов. В том числе, именно там компания надеется продавать львиную долю своих кроссоверов Q8. Позже машина появится в других странах, в том числе и в России. По данным «Коммерсанта», до нас эта модель доберется в июле 2018 года.