Объявлены сроки начала продаж новейшего кроссовера Audi Q8

Фото: "АвтоВзгляд"
Флагманский кроссовер, который должен был встать на конвейер еще в конце прошлого года, будет представлен публике в июне. По крайней мере, так заявил Питер Мертенс, глава подразделения немецкого автопроизводителя, ответственного за исследования и разработки.
Эдуард Раскин

Audi Q8 неоднократно попадался в объективы фотошпионов и автомобильных журналистов — правда, в основном в камуфляже. Журналисты портала «АвтоВзгляд» пару раз замечали его даже в Москве, в районе ВДНХ. О том, что официальная презентация автомобиля состоится в июне 2018 года, сообщил доктор технических наук и член правления Audi AG Петер Мертенс.

Премьера состоится в Шанхае. Как и многие другие автопроизводители, Audi считает огромный китайский рынок одним из своих приоритетов. В том числе, именно там компания надеется продавать львиную долю своих кроссоверов Q8. Позже машина появится в других странах, в том числе и в России. По данным «Коммерсанта», до нас эта модель доберется в июле 2018 года.

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16 марта 2018
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