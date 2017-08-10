Новый кроссовер Audi Q8 впервые замечен без камуфляжа

Благодаря многочисленным снимкам, сделанным во время тестовых испытаний, мы уже имеем представление о том, каким будет новый Audi Q8. Теперь же нам представилась возможность рассмотреть экстерьер кроссовера более тщательно. Так, новинка обзавелась небольшими фонарями, стильным задним спойлером и массивным бампером с двумя трубами выхлопной системы, расположившимися по бокам.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Audi Q8 построен на базе Volkswagen Touareg. По предварительным данным, ценник нового флагманского кроссовера в топовых модификациях превысит 100 000 евро. Кроме того, ожидается, что некоторое время спустя ингольштадцы выпустят и «заряженную» версию SUV — RS Q8.

Точные даты премьеры новинки пока не называются, однако известно, что это произойдет в следующем году.