В России стартовали продажи Volkswagen Terramont

Большой немецкий SUV можно купить от 2 799 000 до 3 779 000 рублей. Автомобиль доступен с парой моторов — турбодвижком о 220 «скакунах», а также более мощным, 280-сильным агрегатом. Компанию любому из них составляет восьмидиапазонный гидромеханический «автомат», передающий тягу на обе оси.

Новый кроссовер Volkswagen Terramont продается в четырех вариантах исполнения, и уже в «базе» оснащен круиз-контролем, трехзонным климатом, воьмидюймовой тачпад-панелью мультимедийно-развлекательного комплекса и обогревом передних кресел.

В «топе» автомобиль дополнен панорамной крышей, вентилируемыми сиденьями, «автопарковщиком» и прочими сладостями бытия.