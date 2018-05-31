Сколько стоит кроссовер Lifan Myway в новой версии

На российском рынке Lifan Myway стал продаваться осенью прошлого года, и все это время предлагался с безальтернативной пятиступенчатой механической коробкой передач. Модель оснащается 125-сильным бензиновым мотором объемом 1.8 л и доступна в пятиместном и семиместном исполнении.

Новая компдлектация Luxury с автоматической трансмиссией обойдется в 989 900 рублей. Как и на весь модельный ряд Lifan в России, на Myway распространяется пятилетний гарантийный срок эксплуатации или 150 000 км пробега.

Напомним, что не так давно в Россию приехал новый китайский кроссовер Lifan X70, призванный сменить на боевом посту младшего брата с литерой Х60.