Объявлены цены на Mitsubishi Outlander 2017 модельного года

Базовую версию кроссовера с двухлитровым двигателем и передним приводом можно будет приобрести по цене от 1 499 000 рублей. На полноприводную модификацию установлена цена в 1 659 990 рублей. Outlander с агрегатом объемом в 2,4 л и полным приводом продается от 1 959 990, а топовая Ultimate — от 2 109 990 «деревянных».

Обновленный автомобиль получил ряд незначительных изменений и несколько дополнительных функций, в том числе систему экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Так, например, уже в базовую комплектацию включены датчики дождя и освещенности, а также индикатор уровня омывающей жидкости. Полноприводные версии обзавелись обогревом руля, а модификации с 2,4-литровым мотором — электронным стояночным тормозом с функцией удержания при остановке.

В топовую комплектацию Ultimate входят светодиодные противотуманные фары, система кругового обзора, индикатор контроля слепых зон и парктроники. Помимо этого автомобиль оснащен системами предотвращения столкновения при парковке и предупреждения об опасности столкновения при движении задним ходом, а также мультимедийкой Mitsubishi Connect. Палитра окраски кузова включает в себя семь цветов: базовый белый, черный, белый перламутр, а также коричневый, темно-синий, серебристый и серый металлики.

Также отметить, что несколько последних лет модель получает наивысшую оценку в рейтинге безопасности «Top Safety Pick +», а в 2016 году кроссовер вошел в тройку лучших в категории «Сохранность остаточной стоимости автомобиля».