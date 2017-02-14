Объявлены цены на Ford Fiesta и Ford Focus в исполнении White and Black

Представители Ford подчеркивают, что сочетания цветов выбраны неслучайно, поскольку по данным маркетологов компании являются самыми популярными среди владельцев автомобилей марки: большинство предпочитает белый цвет, черный — на втором месте по популярности. Что касается оснащения новинок, то в основу серии White and Black вошли самые популярные опции среди российских покупателей Fiesta и Focus, которые были включены в базовое оснащение моделей, что сделало новую серию приближенной к топовой.

Так, 5-дверный хетчбэк Ford Fiesta оснащается российским двигателем 1,6 л Duratec мощностью 105 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Powershift. В дополнение к оснащению, входящему в комплектацию Trend, автомобиль новой серии получил богатый пакет зимних опций.

Седан и хетчбэк Ford Focus доступны с двигателем 1,6 л Duratec мощностью 125 л.с., работающим в паре с 5-ступенчатой механической и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Powershift. В дополнение к оборудованию, входящему в комплектацию Focus SYNC Edition, «Фокус» новой серии оснащается зимним пакетом, включающим электрообогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей; двухзонным климат-контролем; датчиками света и дождя; функцией задержки выключения света «Follow me home» и автозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида. Автомобиль также имеет кожаную отделку рулевого колеса.

Цена новинок с учетом всех действующих маркетинговых программ компании ании составит от 685 000 за «Фиесту» и от 911 000 рублей за «Фокус». Если же брать эти машины в кредит, то минимальный платеж за Fiesta составит 5300 рублей в месяц, а за Focus — 6999 рублей.