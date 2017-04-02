10 подержанных рамных внедорожников до 300 000 рублей

Так, эксперты портала «Авторамблер», проанализировав вторичный рынок, пришли к выводу, что список «джипов» за 100 000−300 000 рублей еще довольно обширен. Выбирать придется из KIA Sorento, выпускавшихся до 2006 года и стоящих сегодня около 250 000 рублей; ТагАЗ Tager/SsangYong Korando (первый снят с производства в 2014 году, второй — в 2006) за 200 000; Hyundai Galloper, цена которого в зависимости от года выпуска составит от 100 000 (1991−1999 г. в.) до 300 000 (2000−2003 г. в.) «деревянных»; Hyundai Terracan за 250 000−300 000 в зависимости от возраста (модель производилась с 2001 по 2007 годы); Suzuki Grand Vitara (при наличии 300 000 рублей можно смотреть рестайлинговый вариант, сходивший с конвейера с 2001 по 2006 годы, экземпляры с 1997-го по 2000-й будут дешевле); Jeep Grand Cherokee второго поколения (1999- 2004) можно найти за 300 000 рублей; Nissan Terrano 1999−2006 годов выпуска, цены на которые начинаются от 240 000 руб.; Mitsubishi Pajero Sport первого поколения (с 1998 по 2008 годы) можно купить минимум за 260 000 рублей.

Примерно в эту же цену любителям не вылезать из-под машины, а не ездить на ней встанут UAZ Patriot от 2010 года и моложе и Toyota 4Runner 1995 года выпуска.