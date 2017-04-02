10 подержанных рамных внедорожников до 300 000 рублей

Фото thestar.com
Любителям помесить грязь на настоящем «проходимце» сегодня не позавидуешь, ведь истинных внедорожников на рынке практически не осталось. А те, что есть или стоят безумных денег (Chevrolet Tahoe, Toyota Land Cruiser, Misubishi Pajero Sport), или до смешного малы (Suzuki Jimny), или откровенно ненадежны (UAZ Patriot). Тем не менее, машину для внедорожных покатушек найти можно, и даже за смешные по нынешним временам деньги. Правда, это будут очень подержанные и «поюзаные» экземпляры.
Михаил Ростарчук

Так, эксперты портала «Авторамблер», проанализировав вторичный рынок, пришли к выводу, что список «джипов» за 100 000−300 000 рублей еще довольно обширен. Выбирать придется из KIA Sorento, выпускавшихся до 2006 года и стоящих сегодня около 250 000 рублей; ТагАЗ Tager/SsangYong Korando (первый снят с производства в 2014 году, второй — в 2006) за 200 000; Hyundai Galloper, цена которого в зависимости от года выпуска составит от 100 000 (1991−1999 г. в.) до 300 000 (2000−2003 г. в.) «деревянных»; Hyundai Terracan за 250 000−300 000 в зависимости от возраста (модель производилась с 2001 по 2007 годы); Suzuki Grand Vitara (при наличии 300 000 рублей можно смотреть рестайлинговый вариант, сходивший с конвейера с 2001 по 2006 годы, экземпляры с 1997-го по 2000-й будут дешевле); Jeep Grand Cherokee второго поколения (1999- 2004) можно найти за 300 000 рублей; Nissan Terrano 1999−2006 годов выпуска, цены на которые начинаются от 240 000 руб.; Mitsubishi Pajero Sport первого поколения (с 1998 по 2008 годы) можно купить минимум за 260 000 рублей.

Примерно в эту же цену любителям не вылезать из-под машины, а не ездить на ней встанут UAZ Patriot от 2010 года и моложе и Toyota 4Runner 1995 года выпуска.

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2 апреля 2017
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