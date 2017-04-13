Audi Q7 подешевел за счет дополнительных опций

То есть теперь за минимальные для автомобиля 3 750 000 рублей потенциальный покупатель получит в дополнение к стандартному оборудованию многофункциональный кожаный руль дизайна «4 спицы» с подогревом, комфортный ключ, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади и легкосплавные диски дизайна «5 спиц Star». А вообще, подчеркивает производитель, расширенное базовое оснащение распространяется на все автомобили Audi Q7.

Напомним, что в базовую комплектацию немецкого SUV (продажи которого выросли в прошлом году на 44,6%, достигнув 5102 реализованных авто) также входят LED головные фары, складывающиеся зеркала, электропривод крышки багажника, комбинированная обивка Twin leather, LED пакет освещения салона, электропривод сидений, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением, MMI Radio Plus, цветной бортовой компьютер, Audi Sound System.

Что касается линейки силовых агрегатов, то машина может быть вооружена 2-х и 3-литровыми мощностью 252 и 333 л.с. соответственно и дизелем 3.0 TDI, мощностью 249 л. с.