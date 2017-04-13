Audi Q7 подешевел за счет дополнительных опций

Фото Audi
Компания Audi расширяет список оборудования, входящего в стандартное оснащение премиального кроссовера, который на сегодняшний день является бестселлером немецкой марки. При этом расширение базового оснащения кроссовера Q7 никак не сказалось на его цене.
Михаил Ростарчук

То есть теперь за минимальные для автомобиля 3 750 000 рублей потенциальный покупатель получит в дополнение к стандартному оборудованию многофункциональный кожаный руль дизайна «4 спицы» с подогревом, комфортный ключ, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади и легкосплавные диски дизайна «5 спиц Star». А вообще, подчеркивает производитель, расширенное базовое оснащение распространяется на все автомобили Audi Q7.

Напомним, что в базовую комплектацию немецкого SUV (продажи которого выросли в прошлом году на 44,6%, достигнув 5102 реализованных авто) также входят LED головные фары, складывающиеся зеркала, электропривод крышки багажника, комбинированная обивка Twin leather, LED пакет освещения салона, электропривод сидений, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением, MMI Radio Plus, цветной бортовой компьютер, Audi Sound System.

Что касается линейки силовых агрегатов, то машина может быть вооружена 2-х и 3-литровыми мощностью 252 и 333 л.с. соответственно и дизелем 3.0 TDI, мощностью 249 л. с.

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13 апреля 2017
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