Почему упали российские продажи Mercedes-Benz, BMW и Audi

Сейчас мало кто помнит, что в первый кризисный 2013 год рынок, дабы не пугать народ, упал поначалу на робкие 5%. Но продажи трех китов немецкого премиума действительно, вопреки тренду, подросли ровнехонько на 13%. 2014 год «порадовал» наших соотечественников провалом уже на 10,3%, в то время как Mercedes-Benz, BMW и Audi отделались совокупно всего лишь тремя процентами. В 2015-м результирующие «минусы» достигли внушительных величин — 35,7% и 20,2% соответственно. Похожая картина наблюдалась по итогам 2016 года: продажи в целом съежились на 16,9%, а большая тройка потеряла 14,3% — опять меньше, чем в среднем по больнице, но разрыв сократился.

Кажется, все предельно ясно — покупатели дорогих машин меньше чем простолюдины зависят от текущей экономической ситуации, поскольку обладают несопоставимо большими финансовыми средствами, чем население в массе своей. Другими словами — пока толстый сохнет, тощий сдохнет. Однако тезис о том, что «настоящий премиум» застрахован от каких либо коллизий и неожиданностей, получил увесистый удар буквально на днях, когда была опубликована очередная порция данных по продажам автомобилей в России.