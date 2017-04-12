Почему упали российские продажи Mercedes-Benz, BMW и Audi

Фото: www.automobilemag.com
В начале кризиса представители большой немецкой тройки — Mercedes-Benz, BMW и Audi — стойко выдерживали удары судьбы. Это дало повод некоторым экспертам утверждать, что премиальные бренды неподвластны конъюнктурным колебаниям рынка. Однако первый квартал нынешнего года опроверг сие спорное утверждение весьма резким образом.
Вадим Устинов

Сейчас мало кто помнит, что в первый кризисный 2013 год рынок, дабы не пугать народ, упал поначалу на робкие 5%. Но продажи трех китов немецкого премиума действительно, вопреки тренду, подросли ровнехонько на 13%. 2014 год «порадовал» наших соотечественников провалом уже на 10,3%, в то время как Mercedes-Benz, BMW и Audi отделались совокупно всего лишь тремя процентами. В 2015-м результирующие «минусы» достигли внушительных величин — 35,7% и 20,2% соответственно. Похожая картина наблюдалась по итогам 2016 года: продажи в целом съежились на 16,9%, а большая тройка потеряла 14,3% — опять меньше, чем в среднем по больнице, но разрыв сократился.

Кажется, все предельно ясно — покупатели дорогих машин меньше чем простолюдины зависят от текущей экономической ситуации, поскольку обладают несопоставимо большими финансовыми средствами, чем население в массе своей. Другими словами — пока толстый сохнет, тощий сдохнет. Однако тезис о том, что «настоящий премиум» застрахован от каких либо коллизий и неожиданностей, получил увесистый удар буквально на днях, когда была опубликована очередная порция данных по продажам автомобилей в России.

Фото: BMW

Первый квартал 2017 года стал первым — извините за тавтологию — с начала кризиса, продемонстрировавшим пусть микроскопический, но рост в целый 1%. А хваленая большая немецкая тройка как будто и не заметила столь яркого события, повергшего поголовно всех оптимистов от авторынка в буйную радость. Ее продажи уныло продолжили снижение — в этот раз на 15,2%. Mercedes-Benz потерял по сравнению с тем же периодом прошлого года 16,1%, BMW — 6,6%, Audi — 26,3%.

Что это — большая инертность, свойственная большей массе? Вполне возможно. Действительно, рассматриваемый сегмент сложнее ввести в пике, но сложнее и поменять тренд с падения на повышение. Однако вряд ли можно исчерпывающим образом объяснить поведение покупателей исключительно с точки зрения механики — существуют и другие причины.

Первая из них лежит на поверхности — это цена. Даже (а может быть, особенно) обеспеченные люди считают свои деньги. Немцы же решили как следует оторваться на русских покупателях во время кризиса. За примерами далеко ходить не надо.

Фото: Mercedes-Benz

В 2013 году популярный Mercedes-Benz C-класса можно было купить за 1 420 000 рублей. Теперь за него придется выложить как минимум 2 100 000 «деревянных». В докризисные благословенные времена ходовая модификация BMW 320d xDrive стоила 1 575 000 рублей, а ныне — 2 390 000 целковых. Audi A6 подорожала с 1 700 000 до 2 600 000 рублей. Таким образом, в среднем цена всех этих автомобилей подскочила в полтора раза — плюс-минус пара процентов. Конечно, память у наших соотечественников короткая — но не настолько же… Интересуюсь — у многих ли доходы за последние четыре года выросли в полтора раза?

Что еще немаловажно. Раньше люди готовы были платить за бренд. Как же, все знали как Отче наш: Mercedes — потрясающий комфорт, BMW — непревзойденная управляемость. Плюс к тому, настоящее немецкое качество. Правда, про Audi ничего такого известно не было, и, как следствие, она провалилась еще глубже конкурентов — продажи ингольштадтского бренда за последние четыре года упали почти в два раза. Однако мир не стоит на месте, и у корифеев автомобилестроения мало-помалу появились соперники — пусть и не дотягивающие пока до уровня большой тройки, но предлагающие в компенсацию куда более разумные цены.

И эта дилемма — понты или экономия, — встающая перед каждым, кто приходит в автосалон, не всегда, к сожалению, решается в пользу немецкого автопрома. Особенно в свете продолжающегося кризиса.

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12 апреля 2017
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