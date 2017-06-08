В России подешевели Ford Kuga и Ford Mondeo

Так, минимальный платеж при оформлении кредита на покупку «Мондео» в рамках предложения Ford Options составит 5 800 рублей, а на «Кугу» — 5 900 рублей. Для тех, кто уже пользовался фирменной программой Ford Credit, действует специальная акция со сниженной процентной ставкой.

Иными словами, стать владельцем обновленного смарт-кроссовера сегодня можно за 1 199 000 в российской валюте, а оказаться счастливым обладателем седана — за 1 245 000 отечественных дензнаков.

Кстати сказать, журналисты портала «АвтоВзгляд» одними из первых испытали на практике рестайлинговый Ford Kuga, и были приятно удивлены машиной — подробный тест-драйв американского SUV можно прочитать здесь.

Ford Mondeo, явно претендующий на бизнес-класс, находился на редакционных испытаниях аж несколько месяцев, что позволило экспертам полноценно оценить эксплуатационные качества автомобиля (о результатах тестов можно прочитать тут).