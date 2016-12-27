Ford Mondeo: во-первых, это красиво

Фото автора и фирмы-производителя
Есть автопроизводители, которые пытаются прыгнуть выше собственной головы и намеренно ввести потребителя в заблуждение, выдавая свой продукт за премиальный. А взглянешь на него попристальнее — король-то голый.

Алексей Гусев

Все, сказанное выше, к нашему герою Ford Mondeo уж точно не относится. Несмотря на то, что этот седан — не самый маленький по габаритам автомобиль на нашем рынке, производитель не заикается ни про премиум, ни даже про бизнес-класс. А ведь с полным основанием мог бы, между прочим, замахнуться хотя бы на последний…

Уж не знаю, какие там разборки происходили между Ford и Aston Martin по поводу фордовского корпоративного дизайна передней части — ходят слухи, что подобное выяснение отношений действительно имело место — но экстерьер машин американского бренда очевидно неординарен. Броская внешность привлекает внимание — но совсем не так, как приковывает взор показное уродство. Автомобиль весьма симпатичен, и в этом ему не откажешь.

Забравшись в автомобиль, я понял, почему менеджеры среднего звена так часто используют Ford Mondeo в качестве служебной машины с шофером — пространства в салоне предостаточно для пассажира любой, даже самой несредней комплекции. По вместительности перчатку «Форду» может бросить разве что более длинный «Суперб». Но чешская машина хоть и может похвастаться полным приводом топовых версий, в схожей с нашим Mondeo комплектации окажется ощутимо дороже.

В оснащении Titanium Plus есть все, и даже чуть больше — полный список «плюшек» растянется чуть ли не на страницу, поэтому перечислять их нет никакого смысла. Скажу лишь, что в машине отсутствовала лишь панорамная крыша с люком. Остальное — включая кожано-алькантаровые сиденья с электрорегулировками и памятью настроек, отличную камеру заднего вида, обогрев руля, стекол и кресел, сенсорный дисплей с навигацией, а также неплохую стереосистему — это все присутствует.

Кстати, Mondeo получил модные нынче «бегающие» светодиодные поворотники в стиле Audi и Lexus. Тут как в известном анекдоте: «Ну, во-первых, это красиво!». Отдельно хотелось бы отметить новые умные динамические LED-фары, дающие просто великолепный свет, пробивающие снегопад и летящую навстречу грязь, умеющие «заглядывать» в поворот.

Среди прочих особенностей Mondeo стоит выделить функции самостоятельной парковки, распознавания дорожных знаков и разметки, соблюдения рядности, а также останавки перед препятствиями. Короче, в этом автомобиле самого автомобиля гораздо больше, чем у одноклассников.

А какой потрясающий цвет кузова! Большинство его сородичей, бегающих по московским улицам, окрашены в черный, белый или серебристый колеры. Наш герой, особенно в чистом виде, своим «Глубоким потрясающим синим» кладет их на обе лопатки, не напрягаясь.

К слову, даже базовый «Мондео» в версии Ambiente с 2,5-литровым 149-сильным двигателем за 1 350 000 рублей оснащен весьма неплохо. Что же тогда говорить про нашего героя с его топовой комплектацией, 199 «конями» и прайсом почти в два миллиона? Кстати, переплатив всего 50 000 рублей сверху, можно получить под капот все 240 сил, потешив таким образом свое эго еще больше.

Хотя привод у тестовой машины передний, это отнюдь не мешает ей отменно грести по снежной каше, даже будучи обутой в нешипованную зимнюю резину. Главное — помнить об этом на гололеде и начинать тормозить чуточку заранее. К самим тормозам, кстати, нет никаких претензий — усилие равномерное и вполне предсказуемое. Рулевое управление в меру острое, руль налит приятной тяжестью и демонстрирует четкую обратную связь.

Что же, у машины совсем нет недостатков? — спросите вы. Почему же, один я таки нашел, хотя это скорее можно счесть придиркой. Качество пластика, обрамляющего большой модный сенсорный экран на торпедо оставляет желать лучшего — в отличие от остальной отделки салона. И… да, пожалуй, все.

Я откатал на этом Mondeo чуть больше месяца, но мне уже начало казаться, что он был у меня вечность — при том, что к продукции компании Ford в целом мое отношение более чем спокойное. Все-таки не зря именно этой модели присвоили титул «Автомобиль года 2016» в своем классе.

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27 декабря 2016
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