Ford Mondeo: во-первых, это красиво

Все, сказанное выше, к нашему герою Ford Mondeo уж точно не относится. Несмотря на то, что этот седан — не самый маленький по габаритам автомобиль на нашем рынке, производитель не заикается ни про премиум, ни даже про бизнес-класс. А ведь с полным основанием мог бы, между прочим, замахнуться хотя бы на последний…

Уж не знаю, какие там разборки происходили между Ford и Aston Martin по поводу фордовского корпоративного дизайна передней части — ходят слухи, что подобное выяснение отношений действительно имело место — но экстерьер машин американского бренда очевидно неординарен. Броская внешность привлекает внимание — но совсем не так, как приковывает взор показное уродство. Автомобиль весьма симпатичен, и в этом ему не откажешь.