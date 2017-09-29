Lexus LX обзавелся в России новой версией

Фото: Lexus
В России стартовали продажи внедорожника Lexus LX570 в новом исполнении Superior. Прайс-лист начинается от 7 007 000 рублей. Самое время бежать за ипотекой.
Мирон Горин

Новую версию флагманского внедорожника японской марки отличают бамперы с декоративными накладками, черные корпуса боковых зеркал, подретушированная решетка радиатора, двухцветные колесные диски 21-го диаметра и эмблемы Superior, намекающие на принадлежность авто к эксклюзивному изданию.

Салон преобразился за счет стильных алюминиевых накладок на педали, черного потолка и вставок из черного дерева шимамоку или панелей из матового ореха. Помимо дизайнерских решений, японцы поработали и над техникой. В частности, установили новый демпфер вибраций кузова, что не смогло не отразиться на уровне комфорта.

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29 сентября 2017
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