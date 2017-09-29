Lexus LX обзавелся в России новой версией

Новую версию флагманского внедорожника японской марки отличают бамперы с декоративными накладками, черные корпуса боковых зеркал, подретушированная решетка радиатора, двухцветные колесные диски 21-го диаметра и эмблемы Superior, намекающие на принадлежность авто к эксклюзивному изданию.

Салон преобразился за счет стильных алюминиевых накладок на педали, черного потолка и вставок из черного дерева шимамоку или панелей из матового ореха. Помимо дизайнерских решений, японцы поработали и над техникой. В частности, установили новый демпфер вибраций кузова, что не смогло не отразиться на уровне комфорта.