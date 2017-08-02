Открыт прием заказов на специальную серию Lexus LX 570

Отличия свежеиспеченной версии Lexus LX 570 Superior, на которую нынче открыт прием заказов, ограничиваются некоторыми штрихами дизайна экстерьера и интерьера. Автомобиль выделяется видоизмененной решеткой радиатора, декоративными накладками на бамперы и корпуса боковых зеркал, а также шильдиком Superior на задней двери. Интерьер может похвастаться только лишь алюминиевыми накладками на педали. Кроме того, производитель утверждает, что версия оснащена новым демпфером вибраций кузова.

Все бы ничего, но перечисленные «эксклюзивы» серьезным образом сказались на цене внедорожника. По сравнению с комплектацией Luxury 21+ за 6 773 000 рублей новая версия Superior дороже на 334 000 рублей — ее цена переваливает за 7 миллионов. Причем экземпляры с черным потолком обойдутся на 19 тысяч дороже — в 7 026 000 целковых.

Superior предлагается с различными вариантами отделки интерьера, например, со вставками из черного дерева шимамоку или панелями «матовый орех». Продажи Lexus LX 570 Superior в России начнутся в III квартале 2017 года.

Впрочем, для потенциальных покупателей самого большого «Лексуса» переплата в триста тысяч за незначительные дизайнерские навороты — сущий пустяк. Но в принципе на эти деньги можно около года снимать квартиру в Москве…