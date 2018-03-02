Как взять в аренду мощный грузовик

Сегодня многим компаниям и индивидуальным предпринимателям, чья основная деятельность не связана с коммерческими перевозками, иметь на балансе собственные грузовые авто не очень выгодно. Однако необходимость в подобной у них технике нет-нет, да возникает. И хорошей возможностью обзавестись ею, не тратя совсем не лишние деньги, может стать аренда большегруза. Во сколько обойдется это удовольствие, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Михаил Ростарчук

Нужда в подобной технике может возникнуть по многим причинам: скажем, из-за нехватки подвижного состава при участии в тендере на транспортировку грузов или необходимостью оперативно усилить одно из направлений бизнеса из-за быстрого роста спроса. При этом автомобиль требуется не абы какой, а как минимум надежный, чтобы не болела голова ни из-за внезапных поломок, ни от необходимости посещать для профилактических работ автосервис.

И в этом смысле аренда грузового авто от известного производителя, который берет на себя всю ответственность и за состояние машины, и за ее обслуживание, может помочь не только быстро наращивать свои ресурсы, но и получить возможность развивать новые направления бизнеса, быстрее реагируя на изменения в экономике. Сколько это будет стоить, и выяснил портал «АвтоВзгляд» на примере грузовиков MAN TGX мощностью в 400 и 440 л. с., узнав, что компания запустила такую услугу с 1 марта 2018 года.

К тому же мы учитывали тот факт, что MAN TGX — один из лучших на сегодняшний день грузовиков для транспортировки грузов на дальние расстояния, учитывая его топливную эффективность, надежность и экономичность При этом машина обеспечивает оптимальную грузоподъемность и 100% совместимость с современными полуприцепами.

Итак, аренда 400-сильного седельного тягача обойдется в фиксированные ежемесячные 147 007 рублей, более мощного 440-сильного варианта — в 153 779 рублей (авансовые платежи и комиссия за оформление сделки отсутствуют). При этом грузовики сдаются в аренду на условиях «все включено» — то есть затраты на содержание автомобиля (страховка, обслуживание и ремонт уже входят в стоимость пакета).

Про ТО стоит сказать отдельно. Арендованные авто поставляются в комплекте с договором полного сервисного обслуживания. Клиенту необходимо только предоставить автомобиль на авторизованную сервисную станцию MAN согласно заранее утвержденному графику. Фиксированный платеж за сервисное обслуживание, независимо от фактически требуемого объема работ, уже включен в стоимость контракта.

аренда автомобиля, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
2 марта 2018
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