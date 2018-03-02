Как взять в аренду мощный грузовик

Нужда в подобной технике может возникнуть по многим причинам: скажем, из-за нехватки подвижного состава при участии в тендере на транспортировку грузов или необходимостью оперативно усилить одно из направлений бизнеса из-за быстрого роста спроса. При этом автомобиль требуется не абы какой, а как минимум надежный, чтобы не болела голова ни из-за внезапных поломок, ни от необходимости посещать для профилактических работ автосервис.

И в этом смысле аренда грузового авто от известного производителя, который берет на себя всю ответственность и за состояние машины, и за ее обслуживание, может помочь не только быстро наращивать свои ресурсы, но и получить возможность развивать новые направления бизнеса, быстрее реагируя на изменения в экономике. Сколько это будет стоить, и выяснил портал «АвтоВзгляд» на примере грузовиков MAN TGX мощностью в 400 и 440 л. с., узнав, что компания запустила такую услугу с 1 марта 2018 года.