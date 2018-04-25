Почему резко подорожал УАЗ Патриот

Так, если простой «Патриот» в топовой версии «Максимум» обойдется потенциальному покупатели минимум в 989 000 рублей, то футбольный, за основу которого взята предпоследняя в гамме комплектация «Престиж», уже в 995 000 «деревянных». Правда, в дополнение к таким базовым для «Престижа» опциям как круиз-контроль, датчики парковки, подогрев передних сидений и рулевого колеса, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном с навигационной системой, в этом добавятся и другие.В дополнительное оснащение входят однозонный климат-контроль, атермальные задние боковые стекла и стекло задней двери, новая отделка рукоятки и чехла коробки передач и стояночного тормоза.

Кроме того, поклонники активного отдыха и футбола, купившие такую машину, получат кожаный интерьер салона с отделкой передних и задних сидений специальными вставками — их центральная часть вместе с подголовниками выполнена из натуральной кожи и дополнена фирменной футбольной символикой и стильной прострочкой. Плюс к этому высокий статус болельщика подчеркнут легкосплавные диски 16-го радиуса и колпаки с футбольной тематикой, специальный шильдик и наклейки на кузове автомобиля. И, наконец, для УАЗ Патриот футбольной спецверсии разработан новый эксклюзивный цвет «Синий Байкал» (темно-синий металлик). Машину уже можно заказать у официальных дилеров УАЗ, а в продажу модель поступит в начале июня.