Почему летом в бачке омывателя должна быть специальная жидкость, а не вода

Тем, кто не видит разницы между водой и стеклоочистителем следует знать, что любое специальное чистящее средство, если оно сертифицировано и продается легально, содержит анионные поверхностно-активные вещества (ПАВ). Эти компоненты широко используются в производстве универсальных моющих препаратов, так как благодаря своему уникальному составу умеют успешно бороться с жировыми соединениями.

Кроме того, в состав стеклоочистителя входят растворители на основе этилового или изопропилового спирта, которые эффективно устраняют прочие загрязнения. В воде подобных активных веществ нет, поэтому она бессильна перед химическими соединениями, попадающими на лобовое стекло, и особенно трудно ей справиться с жирами.

Спору нет, зимой грязь разнородна и агрессивна, потому что месяцами под колеса машин высыпают тонны разрушительных реагентов. Все это скапливается в уличной слякоти, брызги которой оседают на лобовом стекле.