Почему летом в бачке омывателя должна быть специальная жидкость, а не вода

Фото www.autoevolution.com
Хочется надеяться, что все весенние заморозки уже позади, и многие автовладельцы спешат заливать в бачок омывателя простую воду. Действительно — зачем тратить деньги на химию, тем более, что летом не так грязно, как зимой. Однако на самом деле не все так однозначно. Эксперты портала «АвтоВзгляд» разобрались, почему специальным чистящим средством лучше пользоваться круглый год.
Иван Флягин

Тем, кто не видит разницы между водой и стеклоочистителем следует знать, что любое специальное чистящее средство, если оно сертифицировано и продается легально, содержит анионные поверхностно-активные вещества (ПАВ). Эти компоненты широко используются в производстве универсальных моющих препаратов, так как благодаря своему уникальному составу умеют успешно бороться с жировыми соединениями.

Кроме того, в состав стеклоочистителя входят растворители на основе этилового или изопропилового спирта, которые эффективно устраняют прочие загрязнения. В воде подобных активных веществ нет, поэтому она бессильна перед химическими соединениями, попадающими на лобовое стекло, и особенно трудно ей справиться с жирами.

Спору нет, зимой грязь разнородна и агрессивна, потому что месяцами под колеса машин высыпают тонны разрушительных реагентов. Все это скапливается в уличной слякоти, брызги которой оседают на лобовом стекле.

Но нельзя забывать, что и летом на наших дорогах в этом смысле не все благополучно: облака летающих насекомых, липкая пыльца от растений, брызги масла и жидкого мазута, как и прочие сюрпризы знакомы всем водителям. Да и птиц летом гораздо больше, и пятна помета на стекле встречаются чаще, чем зимой.

В итоге в сухую погоду на лобовом стекле за короткий срок скапливается почти вся таблица Менделеева, образуя полупрозрачные клейкие разводы и кляксы, к которым липнет пыль и грязь. Ни для кого не секрет, что ухудшение видимости влияет на безопасность дорожного движения и чревато самыми печальными последствиями. Водой смывать такие пятна придется долго и совсем непросто. Возможно — ценой испорченных дворников, так что стремление сэкономить здесь может иметь обратный эффект.

Специальное средство очистит стекло в разы быстрее и эффективней, чем простая вода. Так что без химии в бачке омывателя летом не обойтись так же, как и зимой. Тем более, что сейчас на рынке достаточно большой выбор подобных средств. В составе летних стеклоочистителей, как правило, меньше концентрация этанола, но больше процент поверхностно-активных веществ, чем в зимних. В основном средство предлагается в виде готового раствора, но в продаже встречается и более доступный вариант — концентрат, который можно развести в необходимом объеме воды.

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24 апреля 2018
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