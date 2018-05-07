В России стартовали продажи «горячего» Audi RS4 Avant

Фото: Audi
Представители немецких колец выкатили в Россию новый Audi RS4 Avant. Бешеным «сараем» с битурбодвижком о 450 «скакунах» может обзавестись любой, у кого найдется в кармане не меньше 5 375 000 «деревянных».
Мирон Горин

Цифры, надо сказать, впечатляющие — как в плане цены, так и по части технических характеристик. Заплатив немногим меньше 5 500 000 рублей, будущий владелец получит эффектный с виду универсал, вооруженный разъяренным V-образным шестицилиндровым мотором, выдающим под 600 Нм крутящего момента.

С таким пламенным сердцем под капотом Audi RS4 Avant свою первую сотню с места разменивает за 4,1 секунды, а его пиковая скорость ограничивается электроникой на отметке в 280 км/ч. При этом средний расход топлива не превышает и девяти литров на 100 км/ч.

Ковшеобразные кресла, «кожа-рожа», мультимедийно-развлекательный комплекс с сабвуфером и прочие сладости бытия — все это найдется в Audi RS4 Avant уже по умолчанию.

В качестве бонуса можно заказать полностью графическую панель приборов и другие «плюшки-ватрушки». Кроме того, доступна адаптивная подвеска, в частности, электронноуправляемые амортизаторы.

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7 мая 2018
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