Как сделать подвеску машины лучше

Для многих автовладельцев машина представляется не более чем «диваном», на котором можно перемещаться из точки «А» в точку «Б». Отчасти по этой причине столь стабильным спросом пользуются у людей автомобили таких марок как Mercedes или Toyota. Для приверженцев транспорта подобного типа понятие «удовольствие от вождения» ассоциируется с комфортом в пути, а не с управляемостью машины. Но далеко не все автовладельцы этого сорта могут по тем или иным причинам похвастаться транспортным средством, полностью отвечающим их чаяниям. Для них существует единственный путь приблизиться к своему идеалу — улучшить подвеску своей «ласточки» в сторону большей мягкости.

Первое, на что в этом случае рекомендуют обратить внимание эксперты портала АвтоВзгляд — шины и диски. Колеса должны быть исключительно легкосплавные, чтобы уменьшить неподрессоренные массы в подвеске. Это снизит интенсивность ударов при движении по ямам. Стремясь к мягкости и плавности хода, придется забыть о низкопрофильной резине. Имеет смысл остановить свой выбор на шинах (и дисках, разумеется) максимально большого допустимого радиуса с как можно большей высотой профиля покрышки. Заметим, что не стоит в погоне за мягкостью хода снижать давление в шинах, ведь при этом существенно увеличивается интенсивность износа колес. Возникают и более серьезные риски.