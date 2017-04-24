Как сделать подвеску машины лучше

flyinmiata.com
То, что все водители повально предпочитают машины с максимально возможной управляемостью — не более чем миф. Огромная армия автовладельцев оценивает авто исключительно с точки зрения комфорта и плавности в движении.
Максим Строкер

Для многих автовладельцев машина представляется не более чем «диваном», на котором можно перемещаться из точки «А» в точку «Б». Отчасти по этой причине столь стабильным спросом пользуются у людей автомобили таких марок как Mercedes или Toyota. Для приверженцев транспорта подобного типа понятие «удовольствие от вождения» ассоциируется с комфортом в пути, а не с управляемостью машины. Но далеко не все автовладельцы этого сорта могут по тем или иным причинам похвастаться транспортным средством, полностью отвечающим их чаяниям. Для них существует единственный путь приблизиться к своему идеалу — улучшить подвеску своей «ласточки» в сторону большей мягкости.

Первое, на что в этом случае рекомендуют обратить внимание эксперты портала АвтоВзгляд — шины и диски. Колеса должны быть исключительно легкосплавные, чтобы уменьшить неподрессоренные массы в подвеске. Это снизит интенсивность ударов при движении по ямам. Стремясь к мягкости и плавности хода, придется забыть о низкопрофильной резине. Имеет смысл остановить свой выбор на шинах (и дисках, разумеется) максимально большого допустимого радиуса с как можно большей высотой профиля покрышки. Заметим, что не стоит в погоне за мягкостью хода снижать давление в шинах, ведь при этом существенно увеличивается интенсивность износа колес. Возникают и более серьезные риски.

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Машина может выйти из-под контроля на высокой скорости и попасть в аварию. Тому, кто считает «колдовство» с колесами полумерами, придется заняться подбором новых пружин и амортизаторов. Некоторые автовладельцы с этой целью меняют заводские пружины своего авто на менее жесткие, но более длинные. Такой метод неверен, поскольку меняет геометрию подвески. Из-за этого она начинает ускоренными темпами выходить из строя.

С целью «смягчить» стандартную подвеску, следует применять пружины с переменной жесткостью, изначально рассчитанные производителем для установки на конкретную модель машины для придания ее ходу большей плавности. Одновременно с установкой более мягких пружин имеет смысл заменить и амортизаторы. Фирмы-производители изготавливают их на любой вкус для всех моделей авто. Подобрать более мягкие не составит труда. Желательно выбрать для своих целей газо-масляные «аморты», как более совершенные с технической точки зрения. Однако модернизировав машину до состояния максимальной мягкости, придется смириться с резко увеличившимися кренами кузова в поворотах и проявлению чудовищных «клевков» при торможениях.

ремонт
24 апреля 2017
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