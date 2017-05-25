Системы помощи водителю набирают популярность

По статистике, представленной Bosch, высоким спросом пользуются и машины с круиз-контролем: в 2015 году этим «умением» обладали 11% зарегистрированных в Германии автомобилей. При этом 52% транспортных средств два года назад располагали ассистентами парковки, а вот следить за движением в пределах выбранной полосы могли 16% машин. К тому же 11% новых автомобилей комплектовались видеокамерами с функцией распознавания дорожных знаков.

– Системы помощи водителю укрепляют свои позиции на рынке и этим прокладывают путь к автономному вождению. Чем лучше водители знакомы с системами помощи, тем лучше их отношение к автономному вождению, — заявил член правления компании Bosch доктор Дирк Хоайзель.