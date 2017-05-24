Какие проблемы ждут владельцев LADA XRAY после 10 000 км пробега

Вердикт сервисменов может как огорчить, так и порадовать владельцев тольяттинской новинки. Судя по качеству сборки, АВТОВАЗ действительно сильно шагнул вперед — все аккуратно и вполне продумано.

Однако не обошлось и без «косяков», всплывших в ходе эксплуатации, самыми критичными из которых можно назвать плохие контакты, временами полностью обесточивающие автомобиль, а также проблемы с электронной педалью газа и работой некоторых ассистентов.

Впрочем, специалисты обнаружили и ряд других дефектов — какие сюрпризы может преподнести своим обладателям LADA XRAY с пробегом в 10 000 км, смотрите в нашем видео сюжете.