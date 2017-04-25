Летом из городов могут убрать знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена»

MK
В высшую судебную инстанцию России поступил иск, спровоцированный массовыми «высадками» в крупных мегаполисах запрещающих стоянку и остановку дорожных знаков.
Алексей Батушенко

В Верховный Суд поступил иск, который оспаривает казалось бы само собой разумеющиеся положения ПДД. Столичный юрист Александр Ермоленко просит высшую судебную инстанцию признать не соответствующим российскому законодательству о безопасности дорожного движения Правил дорожного движения в части знаков 3.27 и 3.28 — запрещающих стоянку и остановку транспортных средств.

Напомним, что пункт 12 ПДД РФ запрещает остановку на тротуарах, трамвайных путях, железнодорожных переездах, в тоннелях, на эстакадах, мостах, путепроводах, на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними, вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги при видимости дороги менее 100 метров хотя бы в одном направлении и т. п.

Стоянка же запрещается вне населенных пунктов на дорогах, обозначенных знаком «Главная дорога» и ближе 50 метров к железнодорожным переездам. А еще пункт 12.5. ПДД запрещает остановку в «в местах, где запрещена остановка». То есть там, где кто-нибудь просто установил соответствующий дорожный знак.

Как пояснил Александр Ермоленко корреспонденту портала «АвтоВзгляд», запреты стоянки на мостах, тротуарах и тому подобном четко прописаны в ПДД и вполне объяснимы с точки зрения безопасности дорожного движения.

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Но при этом ни один законодательный или даже подзаконный акт в России не регламентирует правила и критерии установки знаков запрета стоянки-остановки. То есть в ГОСТах и регламентах расписано, какой должен быть размер знака запрета, на каком расстоянии от проезжей части и на какой высоте над землей он должен находиться. Но нет ответа на вопрос: «Почему он тут установлен»?

— Мы в свое время пытались выяснять у чиновников: почему, на основании каких законодательных актов в том или ином месте улично-дорожной сети установлен знак запрета стоянки, а на соседней улице — нет? В результате городские дорожные чиновники кивали на местную ГИБДД, а местная ГИБДД отсылала обратно к чиновникам, по замкнутому кругу. По сути получается так, что знаки запрета стоянки в населенных пунктах устанавливаются просто группами товарищей, которые в обоснование своих субъективных решений ссылаются на некую абстрактную безопасность движения и все, — знаки стоят, — объясняет ситуацию порталу «АвтоВзгляд» г-н Ермоленко. — Но поскольку мы вроде как пытаемся строить правовое государство, все запреты должны иметь то или иное правовое обоснование. А в области установки знаков запрета стоянки и остановки в данный момент все, фактически, отдано на откуп пролетарскому чутью муниципальных или городских чиновников, что приводит к волюнтаризму и произволу…

И остается добавить, что если Верховный Суд сочтет иск обоснованным, его рассмотрения можно ожидать в начале лета этого года.

парковка, штрафы, суд, ГИБДД
25 апреля 2017
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