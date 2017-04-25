Летом из городов могут убрать знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена»

В Верховный Суд поступил иск, который оспаривает казалось бы само собой разумеющиеся положения ПДД. Столичный юрист Александр Ермоленко просит высшую судебную инстанцию признать не соответствующим российскому законодательству о безопасности дорожного движения Правил дорожного движения в части знаков 3.27 и 3.28 — запрещающих стоянку и остановку транспортных средств.

Напомним, что пункт 12 ПДД РФ запрещает остановку на тротуарах, трамвайных путях, железнодорожных переездах, в тоннелях, на эстакадах, мостах, путепроводах, на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними, вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги при видимости дороги менее 100 метров хотя бы в одном направлении и т. п.

Стоянка же запрещается вне населенных пунктов на дорогах, обозначенных знаком «Главная дорога» и ближе 50 метров к железнодорожным переездам. А еще пункт 12.5. ПДД запрещает остановку в «в местах, где запрещена остановка». То есть там, где кто-нибудь просто установил соответствующий дорожный знак.

Как пояснил Александр Ермоленко корреспонденту портала «АвтоВзгляд», запреты стоянки на мостах, тротуарах и тому подобном четко прописаны в ПДД и вполне объяснимы с точки зрения безопасности дорожного движения.