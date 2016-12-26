Ищем эксклюзив в Toyota RAV4 Exclusive

На радость российским поклонникам «Рафика» японцы расширили перечень комплектаций своего бестселлера, одарив его новой версией с многозначительным и где-то даже пафосным названием Exclusive.

Идентифицировать посвежевший автомобиль сможет, пожалуй, лишь самый дотошный японофил — машину украсили выкрашенными в серебристый цвет рейлингами, фартуком и кантами колесных арок. Вот, собственно, и весь эксклюзив. Если, конечно, не считать красующихся на передних крыльях оригинальных шильдиков.

Хотя нет, простите: кроссовер примерил еще и модные дизайнерские «катки» 18-го диаметра. Так что теперь, поравнявшись на светофоре с «неэксклюзивным рафоманом», можно смело задирать нос.