Ищем эксклюзив в Toyota RAV4 Exclusive

Фото: Вячеслав Василенко
Популярный японский кроссовер стал первым среди всех «паркетников» и вторым в модельном ряду марки после седана Camry, кому удалось подружиться сразу с несколькими сервисами «Яндекс». Но разве только этим может похвастать свежая версия Toyota RAV4?

Вячеслав Василенко

На радость российским поклонникам «Рафика» японцы расширили перечень комплектаций своего бестселлера, одарив его новой версией с многозначительным и где-то даже пафосным названием Exclusive.

Идентифицировать посвежевший автомобиль сможет, пожалуй, лишь самый дотошный японофил — машину украсили выкрашенными в серебристый цвет рейлингами, фартуком и кантами колесных арок. Вот, собственно, и весь эксклюзив. Если, конечно, не считать красующихся на передних крыльях оригинальных шильдиков.

Хотя нет, простите: кроссовер примерил еще и модные дизайнерские «катки» 18-го диаметра. Так что теперь, поравнявшись на светофоре с «неэксклюзивным рафоманом», можно смело задирать нос.

В салоне изменений никаких, за исключением новой мультимедийной системы, умеющей синхронизироваться со смартфоном и при положительном балансе выходить в сеть. Надо сказать, Bluetooth-модуль подключается мгновенно, не вынуждая водителя выкуривать сигаретку-другую до того, как заиграет любимый трек из iTunes.

Приятно порадовал и сенсор многоцветного восьмидюймового дисплея, четко реагирующий на прикосновения и не одаривающий разнообразными глюками, вызывая у водителя конъюктивный диссонанс — как это, к примеру, происходит в Subaru XV.

Но главное: рулевому теперь не нужно возить с собой навигатор или мучить построениями маршрутов свой смартфон — с данной функцией отлично справляется штатное головное устройство, которое, как уже было сказано, японцы поженили с приложениями «Яндекс». За время нашего тест-драйва претензий к его работе ни разу не возникло.

Отдельной похвалы заслуживают подогревы рулевого колеса и лобового стекла — самый «айс» для эксплуатации авто в условиях нашего сурового климата.

Жаль, что в плане рулежки — несмотря на любые новые доработки — Toyota RAV4 лучше не становится. «Баранка» в околонулевой зоне по-прежнему пустая, а корма в резких виражах то и дело норовит обогнать передок.

Впрочем, к особенностям управляемости, высоким классом которой «Тойота» особо никогда и не славилась, привыкаешь довольно быстро. Да, честно говоря, это мало кого смущает — в период с января по ноябрь владельцами кроссовера стали без малого 28 500 человек. Тяговитые моторы, энергоемкая подвеска, приемлемая — за счет аскетичности — эргономика и репутация надежности, закрепившаяся за маркой, свое дело делают.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, смартфон, кроссоверы, технология, мультимедиа, купить машину, автопутешествие
26 декабря 2016
82