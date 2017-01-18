Тест-драйв LADA XRAY: кроссовер всея Руси

Но наличие в LADA XRAY европейских технологий и дизайна — это скорее плюс. Кроссовер сочного огненно-красного цвета для тест-драйва предоставил автосалон «МАС МОТОРС». Версия для пробы была с самым мощным двигателем объемом 1,8 литра, выдающим 122 л.с., коробка переключения передач — пятиступенчатая автоматическая. Версия комплектации — Optima/Advanced. Она включает в себя такие опции, как: подушки безопасности водителя и переднего пассажира, светодиодные дневные ходовые огни, систему экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, антиблокировочную систему тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS), электронную систему распределения тормозных усилий (EBD), систему курсовой устойчивости (ESC), противобуксовочную систему (TCS), систему помощи при трогании на подъеме (HSА) и многое другое.

Первые впечатления о салоне — все еще не иномарка, но выглядит прилично

По сравнению с предыдущими моделями АВТОВАЗ эта явно шаг вперед и по качеству материалов, и по сборке, и по дизайну интерьера. Есть здесь и все нужные опции в области комфорта — сиденье водителя и рулевую колонку можно отрегулировать по высоте, сама «баранка» мультифункциональная. Сиденье удобное, да ещё и с подогревом. Мультимедийная система современная — FM/AM-радио с функцией RDS, СD, USB, AUX, Bluetooth, Hands free.

Движок, что называется, «прет»!

Разгон до сотни занимает 10,9 секунды, максималка — 186 км/ч. Отличное взаимодействие силового агрегата и коробки переключения передач. Механизм переключения работает очень четко. Привод у XRAY только передний. Но! У «ладовского» кроссовера гигантский для своего класса дорожный просвет в 195 мм. Габариты: длина кузова — 4165 мм., мест в салоне 5, багажник — 361 литр.

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