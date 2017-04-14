UAZ Patriot: ржавое ведро на пороховой бочке

Если раньше флагманский внедорожник Ульяновского автозавода хотя бы подкупал потребителей своим низким ценником, то сегодня дешевой машину уже не назовешь. За приличные 1 055 000 рублей патриоты марки получат совсем неприличный автомобиль — помимо заявленных производителем плюшек-ватрушек, покупателям достанутся не цельная, а сварная рама; низко расположенный пожароопрасный бензобак и «дырявые» уплотнители.

Впрочем, это далеко не все недостатки вроде бы подвергшегося доработкам UAZ Patriot, в чем вы можете убедиться сами, посмотрев наш видео тест-драйв, развенчивающий миф о его завидных внедорожных качествах.