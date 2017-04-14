UAZ Patriot: ржавое ведро на пороховой бочке

Портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал о том, чем разочарует будущих владельцев обновленный UAZ Patriot. Мало того, что не пройдя и тысячи километров у него ломается буквально все, так в довесок ко всему он еще и откровенно небезопасен. С нашим мнением согласился и авторитетный автоэксперт Вячеслав Субботин, ведущий популярной программы «Минтранс» на канале РенТВ.
Вячеслав Василенко

Если раньше флагманский внедорожник Ульяновского автозавода хотя бы подкупал потребителей своим низким ценником, то сегодня дешевой машину уже не назовешь. За приличные 1 055 000 рублей патриоты марки получат совсем неприличный автомобиль — помимо заявленных производителем плюшек-ватрушек, покупателям достанутся не цельная, а сварная рама; низко расположенный пожароопрасный бензобак и «дырявые» уплотнители.

Впрочем, это далеко не все недостатки вроде бы подвергшегося доработкам UAZ Patriot, в чем вы можете убедиться сами, посмотрев наш видео тест-драйв, развенчивающий миф о его завидных внедорожных качествах.

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14 апреля 2017
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