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Тест-драйв Первый видео тест-драйв новой Mazda CX-9: великолепная «девятка» Фото и видео: АвтоВзгляд

Встречайте новый флагманский кроссовер от японского производителя — Mazda CX-9 пригоден для езды в большой компании не только по дорогам, но и по их отсутствию. В этом журналисты портала «АвтоВзгляд» убедились лично, в хвост и в гриву погоняв «здоровяка» из Страны восходящего солнца по грузинскому бездорожью.