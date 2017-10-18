Первый видео тест-драйв новой Mazda CX-9: великолепная «девятка»

Новая Mazda CX-9 заметно «похудела», стала притягательнее и краше, а главное — обзавелась драйверскими замашками. И это при том, что под капотом семиместного автомобиля поселился менее мощный мотор, нежели стоял в кроссовере предыдущей генерации. Волшебная палочка Skyactiv свое дело сделала! Про это и многое другое — смотрите в нашем видео сюжете.
Встречайте новый флагманский кроссовер от японского производителя — Mazda CX-9 пригоден для езды в большой компании не только по дорогам, но и по их отсутствию. В этом журналисты портала «АвтоВзгляд» убедились лично, в хвост и в гриву погоняв «здоровяка» из Страны восходящего солнца по грузинскому бездорожью.