Российские продажи кроссовера Mazda CX-9 стартуют раньше времени

Некоторые российские СМИ, ссылаясь на пресс-службу Mazda, сообщили точную дату начала продаж семиместного кроссовера CX-9. По их словам, приобрести новинку можно будет с 1 ноября.

Порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве Mazda эту информацию опровергли. Представитель компании пояснил, что первые «живые» автомобили доберутся до официальных дилеров в течение октября — как и было запланировано изначально.

Напомним, под капотом Mazda CX-9 расположился новый 2,5-литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 231 л. с., агрегатированный с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Стартовая цена новинки составит 2 890 000 рублей.