Harley-Davidson открыл новый дилерский центр в Казани

Свидетельством тому — дальнейше развитие дилерской сети американцев в России. Так, в столице Татарстана открылся новый дилерский центр марки. Мотосалон расположен прямо в здании новенького стадиона «Казань Арена», и выполнен в брутальном стиле «индастриал»: в помещении много металла, бетона, а также искусственной ржавчины.

— Это очень важный стратегический шаг для компании" — прокомментировал событие порталу «АвтоВзгляд» глава Harley-Davidson в России и СНГ Антон Прохоров. — Татарстан стремительно развивается экономически и у него большой потенциал. Кроме того, климат немного помягче, чем, допустим, в Москве. Именно поэтому мы рассчитываем уже через три года здесь продавать не менее сотни мотоциклов в год…