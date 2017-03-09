Harley-Davidson представил новый Street Rod 2017 года

Так, доработке подвергся 750-кубовый мотор High Output Revolution X 750, развивающий отныне на 18% больше мощности и на 8% больше крутящего момента. Также байк получил увеличенный корпус воздушного фильтра, новые головки цилиндров, распредвалы и глушитель большего размера. Таким образом, мощность мотоцикла заметно возросла.

Немало поколдовали инженеры и над подвеской — увеличили жесткость передней вилки-перевертыша и уменьшили угол ее наклона, а для удобства посадки установили прямой дрэгстерный руль и новое, более высокое седло. Для солидного «лука» Street Rod одели в 17-дюймовые колеса эксклюзивного дизайна, а для безопасности установили мощные 300-мм двухдисковые тормоза с ABS. Street Rod выполнен в знаменитом стиле Dark Custom и доступен в трех вариантах окраски — Vivid Black (черный), Charcoal Denim (темно-серый) и Olive Gold (золотисто-оливковый). Ценник на новинку стартует с 660 000 рублей, что довольно демократично для марки.