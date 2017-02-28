Что делать, чтобы сотрудники ДПС перестали останавливать вашу машину

Водители частенько задаются вопросом: почему дорожный полицейский остановил именно меня? Исчерпывающего ответа на него не существует, но помня о кое-каких неформальных причинах остановки, можно хотя бы частично избежать внимания сотрудников ДПС.

Максим Строкер

Само собой, не стоит удивляться, если тебя останавливают из-за какой-нибудь полицейской спецоперации. Например, твоя машина похожа на проходящую по ориентировке о недавнем угоне. Или во время общегородской облавы на нетрезвых водителей. Тут недоумевать по поводу внимания к своей персоне со стороны правоохранителей не стоит. Вопросы возникают, когда из потока машин стоящий на обочине полицейский «выдергивает» именно твою. Бытует стандартная байка, что, мол, у сотрудников ГИБДД имеется некая собственная интуиция, подсказывающая, у кого из проезжающих водителей можно найти какое-нибудь нарушение. На самом деле интуицией такое свойство полицейского организма называть не слишком корректно.

Скорее оно — следствие достаточного опыта работы. Это как у профессиональных водителей, которые по каким-то неуловимым признакам уверенно предсказывают следующий маневр соседа по потоку или безошибочно вычисляют среди окружающих машин те, за рулем которых сидят женщины. Гаишник смотрит как едет машина и решение останавливать или нет возникает автоматически, пулей проскакивая этап осознания: увидел, «подкорка» мгновенно проанализировала данные и тут же выдала решение. При этом сотрудник, хоть убей, и сам не объяснит, как именно его мозг «фильтрует» поток. Какие же сигналы ловит полицейский мозг, вычисляя перспективного «клиента»?

MK

Прежде всего — авто с явным «тюнингом». Имеется в виду «глухая» тонировка, «колхозные» антикрылья на багажнике, «кенгурины», необъятного диаметра выхлопные трубы, издающие душераздирающий рев и прочее подобное. Также интересны авто типа старых переднеприводных «Жигулей» и дешевых LADA. Если полицейский видит в машине детей — может остановить на предмет проверки детских кресел. Явно непристегнутые ремнями водитель и передний пассажир — тоже отличный повод для общения с сотрудником! Коме того, полицейское подсознание «делает стойку» на беспокойство водителя. Оно частенько проявляется в машинальных неконтролируемых телодвижениях драйвера, которые отражаются на рулежке, заметных наметанному глазу.

Также явные подозрения вызывают авто, едущие заметно медленнее или шустрее остального потока. Те водители, которые не в состоянии ровно двигаться в своей полосе или наоборот, едут прямо, не обращая внимания на ямы и ухабы, прямо таки напрашиваются на «проверку документов». При прочих равных скорее остановят водителя, который едет в машине один, особенно если марка авто — из числа частенько угоняемых. При виде водителя, жующего жвачку, либо в темных очках в пасмурную погоду, полицейское подсознание немедленно посоветует прощупать «потенциального клиента» на предмет опьянения. Не подавать перечисленных выше «сигналов» — лучший способ минимизировать свое общение с ДПС.

ГИБДД
28 февраля 2017
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