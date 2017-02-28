Что делать, чтобы сотрудники ДПС перестали останавливать вашу машину

Само собой, не стоит удивляться, если тебя останавливают из-за какой-нибудь полицейской спецоперации. Например, твоя машина похожа на проходящую по ориентировке о недавнем угоне. Или во время общегородской облавы на нетрезвых водителей. Тут недоумевать по поводу внимания к своей персоне со стороны правоохранителей не стоит. Вопросы возникают, когда из потока машин стоящий на обочине полицейский «выдергивает» именно твою. Бытует стандартная байка, что, мол, у сотрудников ГИБДД имеется некая собственная интуиция, подсказывающая, у кого из проезжающих водителей можно найти какое-нибудь нарушение. На самом деле интуицией такое свойство полицейского организма называть не слишком корректно.

Скорее оно — следствие достаточного опыта работы. Это как у профессиональных водителей, которые по каким-то неуловимым признакам уверенно предсказывают следующий маневр соседа по потоку или безошибочно вычисляют среди окружающих машин те, за рулем которых сидят женщины. Гаишник смотрит как едет машина и решение останавливать или нет возникает автоматически, пулей проскакивая этап осознания: увидел, «подкорка» мгновенно проанализировала данные и тут же выдала решение. При этом сотрудник, хоть убей, и сам не объяснит, как именно его мозг «фильтрует» поток. Какие же сигналы ловит полицейский мозг, вычисляя перспективного «клиента»?