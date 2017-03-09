Названы лидеры продаж дорожных мотоциклов в России

Несмотря на внушительные статистические цифры падения продаж в сегменте тяжелых мотоциклов на 19%, здесь традиционно лидируют бренды BMW и Harley-Davidson (39,9% и 21,1% доли рынка соответственно). Им в спину дышат японцы — Honda, Kawasaki и Yamaha с общей долей в 25,5%. В серьезном отрыве пока находится Suzuki, эта компания занимает лишь 2,4% рынка, все же остальные производители суммарно занимают 11% масс-маркета.

И все это при том, что продукция лидеров (BMW и H-D) является самой дорогой в сегменте да и вообще на рынке в целом. Так, комфортный туристический BMW K 1600 GTL, именуемый в среде мотоциклистов «гантелей», стартует с отметки в 1 796 000 рублей, а самый доступный Harley-Davidson из семейства «туринг» так и вовсе начинается с цифры 2 047 000 рублей (модель Road King). Впрочем, баварских двухколесных коней поклонники ценят за отличные ходовые характеристики и хорошую электронную безопасность, а также утилитарность, ну, а имидж американского «Харли» вообще в комментариях не нуждается, многие байкеры готовы едва ли не жизнь свою отдать за легендарный бренд. Не намного отстали по цене и солидные и уважаемые байки британского производителя Triumph — сесть в седло модели Commander можно за 1 490 000 рублей, Thunderbird — за 1 650 000, Rocket III — за 1 590 000.