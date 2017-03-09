Названы лидеры продаж дорожных мотоциклов в России

Подводя итоги прошедшего года, некоторые популярные мотопроизводители отчитались о своих успехах даже несмотря на то, что в целом рынок мотоциклов в нашей стране падает. Но падает, как выяснил портал «АвтоВзгляд» весьма своеобразно.
Алексей Гусев

Несмотря на внушительные статистические цифры падения продаж в сегменте тяжелых мотоциклов на 19%, здесь традиционно лидируют бренды BMW и Harley-Davidson (39,9% и 21,1% доли рынка соответственно). Им в спину дышат японцы — Honda, Kawasaki и Yamaha с общей долей в 25,5%. В серьезном отрыве пока находится Suzuki, эта компания занимает лишь 2,4% рынка, все же остальные производители суммарно занимают 11% масс-маркета.

И все это при том, что продукция лидеров (BMW и H-D) является самой дорогой в сегменте да и вообще на рынке в целом. Так, комфортный туристический BMW K 1600 GTL, именуемый в среде мотоциклистов «гантелей», стартует с отметки в 1 796 000 рублей, а самый доступный Harley-Davidson из семейства «туринг» так и вовсе начинается с цифры 2 047 000 рублей (модель Road King). Впрочем, баварских двухколесных коней поклонники ценят за отличные ходовые характеристики и хорошую электронную безопасность, а также утилитарность, ну, а имидж американского «Харли» вообще в комментариях не нуждается, многие байкеры готовы едва ли не жизнь свою отдать за легендарный бренд. Не намного отстали по цене и солидные и уважаемые байки британского производителя Triumph — сесть в седло модели Commander можно за 1 490 000 рублей, Thunderbird — за 1 650 000, Rocket III — за 1 590 000.

В той же ценовой категории находится и легендарный Honda GL 1800 Gold Wing: стать обладателем едва ли не самого большого и тяжелого серийного байка в мире можно за 1 650 000 «рубчиков». На этом фоне исполинский Kawasaki Vulcan Nomad 1700 окажется уже более бюджетным, за него дилеры попросят 1 110 800 «деревянных». И еще легче будет «прорваться» по деньгам потенциальным поклонникам Suzuki и Yamaha. Так, большой Suzuki Intruder 1800 обойдется чуть меньше миллиона — его цена 949 900 рублей, а одноклассник Yamaha XVS 950 CR так и вовсе стартует с ценника в 816 000 целковых.

Цены ценами, но почему же более дорогие мотоциклы в тяжелом классе более популярны? Ответ на этот вопрос до банальности прост: традиционно «тяжелый» класс ассоциируется с чопперами и круизерами, где уже больше века пальму первенства держат американцы. Да, британцы и японцы порой дышат им буквально в спину, но в случае с Россией не все так однозначно. Несмотря на достойное качество и эргономику японских круизеров, у многих байкеров в голове до сих пор присутствует некий стереотип «рисовых» подделок под настоящий «Харли». Однако японцы дадут фору многим в сегменте спорт и супер-спорт, но это уже совсем другая история.

байки, мототехника
9 марта 2017
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