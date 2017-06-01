BMW представила электроскутер будущего

Фото: BMW
Растущая заинтересованность мотопроизводителей к элетроскутерам вполне понятна и обоснованна. Это в России владельцы малокубатурной мототехники почему-то пока воспринимаются другими участниками дорожного движения как изгои, а вот в модных «европах» на скутерах ездят от мала до велика. Чем не смог не воспользоваться немецкий BMW.
Алексей Гусев

Компания BMW, имеющая более чем солидный запас «респекта и уважухи» на мировом мотоциклетном рынке, представила на конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este-2017 свое видение электроскутера ближайшего будущего.

Надо сказать, что дизайн и внутренняя начинка аппарата оказались довольно интересными и неординарными. Помимо того, что «байк» умеет легко и непринужденно ускоряться, замедляться и лавировать в плотном городском потоке, он может похвастать регулировками длины седла. Иными словами, превращаться из одноместного скутера в двухместный.

К тому же, концептуальный скутер умеет полностью адаптироваться к манере езды водителя: вся эргономика и элементы управления полностью цифровые и заранее программируемые, дабы пилоту не приходилось отвлекаться от дороги. Есть и совсем передовые технологии, так сказать, из мира ближайшего будущего — например, сдвижной дверцей багажного отсека можно управлять при помощи специального датчика, интегрированного в рукав куртки.

Под стать инновациям и внешний вид новинки — матовый корпус цвета Liquid Metal Titanium («жидкий титан») с острыми и гранеными линиями смотрится эффектно и стильно.

Как выразился глава отдела дизайна BMW Motorrad Эдгар Хейнрих, «BMW Motorrad Concept Link с его вневременным и минималистичным стилем — это не просто концепт, а настоящий символ новой эры».

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1 июня 2017
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