BMW представила электроскутер будущего

К тому же, концептуальный скутер умеет полностью адаптироваться к манере езды водителя: вся эргономика и элементы управления полностью цифровые и заранее программируемые, дабы пилоту не приходилось отвлекаться от дороги. Есть и совсем передовые технологии, так сказать, из мира ближайшего будущего — например, сдвижной дверцей багажного отсека можно управлять при помощи специального датчика, интегрированного в рукав куртки.

Под стать инновациям и внешний вид новинки — матовый корпус цвета Liquid Metal Titanium («жидкий титан») с острыми и гранеными линиями смотрится эффектно и стильно.

Как выразился глава отдела дизайна BMW Motorrad Эдгар Хейнрих, «BMW Motorrad Concept Link с его вневременным и минималистичным стилем — это не просто концепт, а настоящий символ новой эры».