BMW представила электроскутер будущего

Компания BMW, имеющая более чем солидный запас «респекта и уважухи» на мировом мотоциклетном рынке, представила на конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este-2017 свое видение электроскутера ближайшего будущего.
Надо сказать, что дизайн и внутренняя начинка аппарата оказались довольно интересными и неординарными. Помимо того, что «байк» умеет легко и непринужденно ускоряться, замедляться и лавировать в плотном городском потоке, он может похвастать регулировками длины седла. Иными словами, превращаться из одноместного скутера в двухместный.