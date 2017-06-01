Клиенты Uber пересядут на машины LADA

– Если мы сможем убедить таксистов использовать Vesta, это покажет клиентам в аэропортах, на вокзалах и просто на улице, что сидеть в LADA — это совсем не то же самое, что сидеть в старых «Жигулях» или даже «Самаре», — пояснил президент АВТОВАЗа Николя Мор.

Он также отметил, что такси является одним из ключевых направлений развития бизнеса в больших городах. Помимо «Убера», АВТОВАЗ в настоящее время ведет переговоры и с другими компаниями, однако о каких именно операторах услуги идет речь — г-н Мор уточнять не стал.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что LADA Vesta и XRAY поступят на службу в «Яндекс.Такси». Пару недель назад АВТОВАЗ объявил о завершении переговоров относительно авторизации этих машин в системе агрегатора. Так, с мая нынешнего года автомобили могут использоваться во всех городах, где доступен сервис.