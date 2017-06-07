В России стартовали продажи девяти обновленных мотоциклов Suzuki

Фото avtovzglyad.ru
После непродолжительного затишья мотоциклетное подразделение компании Suzuki вновь заявило о себе, организовав на территории бывшей арт-галереи «Винзавод» презентацию, куда привезло три наиболее ходовых модели из девяти доступных российским байкерам. Все они претерпели серьезные обновления.
Алексей Гусев

В первую очередь речь идет о технике из линеек Street, SuperSport (куда входит и знаменитый «джиксер» 2017 модельного года) и SportAdventure. («проходимцы» серии DL уже давно и хорошо знакомы российским мотолюбителям).

На обновленных байках улучшены эргономика, в том числе посадка пилота; нормы выбросов подогнаны под стандарт «Евро-4», а все без исключения модели серийно оснащаются ABS. А после грядущей модернизации россиянам станет доступна и еще одна некогда сверхпопулярная модель Suzuki — Hayabusa, в недавнем прошлом самый мощный и быстрый мотоцикл в мире.

При этом цены на обновленные мотоциклы вполне божеские — от 550 000 до 900 000 рублей, что выгодно отличает их от прямых и не менее именитых конкурентов.

Фото avtovzglyad.ru

А для любителей истории напомним, что изначально Мичио Сузуки еще в 1909 году создал компанию по производству ткацких станков, крайне востребованного продукта в те времена.

Первый же велосипед с моторчиком появился лишь в 1952 году, а свой нынешний неизменный логотип в виде красной литеры «S» компания получила в 58-м и с тех пор он неизменен. Далее последовала череда успехов на гоночных треках и как следствие — бешеный успех на дорогах общего пользования.

Немыслимый скачок популярности произошел в 1985-м, когда появился ставший впоследствии легендарным «джиксер» — модель GSX-R, открывшая новую веху в мире мотоциклов класса «Суперспорт».

автопродажи, авторынок, байки, мототехника
7 июня 2017
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