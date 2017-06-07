В России стартовали продажи девяти обновленных мотоциклов Suzuki

В первую очередь речь идет о технике из линеек Street, SuperSport (куда входит и знаменитый «джиксер» 2017 модельного года) и SportAdventure. («проходимцы» серии DL уже давно и хорошо знакомы российским мотолюбителям).

На обновленных байках улучшены эргономика, в том числе посадка пилота; нормы выбросов подогнаны под стандарт «Евро-4», а все без исключения модели серийно оснащаются ABS. А после грядущей модернизации россиянам станет доступна и еще одна некогда сверхпопулярная модель Suzuki — Hayabusa, в недавнем прошлом самый мощный и быстрый мотоцикл в мире.

При этом цены на обновленные мотоциклы вполне божеские — от 550 000 до 900 000 рублей, что выгодно отличает их от прямых и не менее именитых конкурентов.