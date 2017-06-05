Выбираем подходящие трусики для женщины за рулем

Фото: АвтоВзгляд
К женщине за рулем большинство автолюбителей противоположного пола до сих пор относятся с предубеждением даже несмотря на то, что только в России их почти треть от общей водительской массы. Впрочем, мужские опасения не столь уж и беспочвенны. Ведь автоледи в любую секунду может выкинуть на дороге самый неожиданный фортель, поскольку в каждый конкретный момент ее поведение зависит от множества факторов. В том числе, как выяснил портал «АвтоВзгляд», и от надетого нижнего белья.
Кристина Извекова

Ведь, согласно результатам многочисленных исследований (и не только британских ученых), сильнейшее влияние на женскую самооценку, помимо роскошных платьев и голливудских причесок, оказывает ни что иное, как «правильное» неглиже. И если в игривых кружевных трусиках девушка, гуляющая по оживленной улице в центре города, чувствует себя самой желанной и сексапильной, то такие ли положительны эмоции она испытывает в «кружеве», находясь за рулем автомобиля? Давайте разберемся.

Мини бикини

Возвращающаяся под утро с бурной пляжной вечеринки, где в программу развлечений, безусловно, входили ночные купания, уставшая дама садится в водительское кресло. Мало того, что изрядно «хлебнувшие» морской воды бикини любезно делятся набранной жидкостью с тканевым креслом, так еще и на пятой-седьмой-десятой минуте девушка начинает ощущать дикий дискомфорт — шаловливые завязочки, с которыми еще недавно игрался симпатичный брюнет, теперь впиваются в таз. Автомобилистка, проклинающая весь белый свет, так и норовит оторвать руки от руля в попытке наспех перевязать или вовсе развязать «острые» ниточки. И хорошо, когда до дома рукой подать, а если предстоит довольно дальняя дорога? Тут множества аварийных ситуаций не избежать.

Так что в такой ситуации можно лишь посоветовать быстренько переодеться или вообще снять неудобное белье, дабы заодно порадовать того самого брюнета, похрапывающего на соседнем сидении. Только вряд ли после такой поездки девушка захочет чего-то еще, кроме как поскорее добраться до кровати. В одиночестве.

Фото: www.theinertia.com

Свитер колет, стринги режут

На многочисленных женских форумах ведутся ожесточенные битвы двух лагерей: «стрингисток» и их ненавистниц, которые, как правило, представляют собой закомплексованных девушек с необъятными формами. Но о них чуть позже. Стрингистки — смелые и «горячие» — предпочитают надевать «ниточки» в любой даже самой неподходящей ситуации, будь то двадцатиградусный мороз, дальняя поездка или… вождение автомобиля. Скажу по опыту: эти трусики крайне неудобны. Несмотря на то, что просвечивающаяся сквозь обтягивающие леггинсы полосочка станет объектом внимания всех лиц мужского пола в зоне видимости, ее владелице она принесет массу неудобств. Микроскопический кусочек ткани, забивающийся между ягодичек, способен в считанные секунды заставить автомобилистку вертеться на кресле (как тот самый пресловутый уж на своей сковородке), а что куда опаснее — вытеснить из ее блондинистой головки абсолютно все мысли, оставив лишь «Боже, когда это закончится! Вытащите оттуда эту штуку!».

Перчинку всей этой нелепой ситуации добавит ярко-красный румянец, вызванный минутным позором. Представьте, как красавец-мужчина, приметивший в потоке яркую даму, на «семерке» BMW аккуратно подкатывается к ней, с любопытством заглядывая в окно. И что он видит? Нежнейшее создание дерзко засовывает руку в свои узенькие штаны, пытаясь что-то там найти или достать, а то и с какой-то другой целью. Извращенцев, возможно, эта картинка и порадует, а вот достойный представитель «сильного» пола, вероятнее всего, поспешит удалиться. А ведь счастье было так близко…

Фото: www.kmart.com

Танга втроем — разве это возможно?

Трусики-танга, по сути своей, те же стринги, только вот площадь «покрытия» у них чуточку шире. Как вы уже могли догадаться, в нижнем белье такой формы девушке грозят все те же «прелести», что и в стрингах. Однако тут есть небольшая хитрость: при покупке подобного белья нужно выбирать изделия на размерчик побольше: и натирать ничего нигде не будет. Но если же дама промахнется и возьмет слишком свободные трусики, то подобно «стрингистке» будет кататься по водительскому креслу вперед-назад, отвлекаясь и создавая аварийные ситуации на дороге. Шаткое девичье настроение тут не спасут даже мимолетные передышки на заправках и в магазинчиках: розовые кружевные танга, надетые по случаю грядущего страстного свидания, не дают расслабиться ни на минуту. А прибавить сюда еще «критические» дни?

И без того ужасное состояние, что хоть домой возвращайся и одалживай у бабушки панталоны, а тут еще болтающаяся на одном «крылышке» прокладка. Но это вовсе не значит, что в «эти» дни девушки должны напрочь отказываться от вождения автомобиля (хотя некоторым и следовало бы), просто всегда нужно думать заранее. А учитывая, что управление машиной — дело, требующее максимальной концентрации, необходимо исключить все отвлекающие факторы, включая туфли на высоком каблуке, накладные ресницы и, конечно, супер узкие трусики — только вот об этом многие автомобилистки почему-то забывают.

Фото: www.youtube.com

Кружевные панталоны

«А здесь то что не так?» — спросите вы. И вправду: такое белье не впивается в нежные дамские места, однако может сильно пережать бедра. Помните, как пару абзацев назад мы говорили о женщинах, наделенных пышными формами? Аппетитные красавицы, стремящиеся всеми возможными и невозможными путями стать хоть чуточку стройнее, совершенно теряют голову, отдавая последние кровно нажитые за утягивающее белье. Стоит признать, что смотрится это эффектно. Но зато перечит главному требованию к одежде автомобилиста: оно ни разу не свободное. Это как в случае с узкой длинной юбкой: если предстоит провести двадцать минут, управляя машиной на «автомате», ничего смертельного не случится, а вот когда приходится шустро перебирать ножками, могут возникнуть серьезные сложности. И это не говоря уж о том, что корректирующее белье причиняет страшный дискомфорт в жаркую погоду.

Фото: www.flickr.com

Боксеры — выбор состоявшегося мужчины

Шаг за шагом мы добрались до самого удобного вида женских трусиков. Такое белье по истине удобно: автомобилистка уж точно не будет отвлекаться и жадно выискивать места уединения, где можно устранить «врага». Свою главную функцию они выполняют — поддерживают все, что нужно, не вызывая при этом крокодильих слез и нервных срывов. Только вот привлекут ли они того самого красавца на баварской «семерке»? Вряд ли.

…Дорогие дамы, как бы там ни было, никогда не пренебрегайте элементарными правилами безопасности. Ни для кого не секрет, что одежда и обувь оказывает огромное влияние на поведение автомобилиста. Дабы не создавать напряженные ситуации на дорогах, которых и так предостаточно, продумывайте свой образ заранее вплоть до нижнего белья. Как видите, даже сводящие с ума мужчин облегающие трусики могут обернутся автомобильной катастрофой, испорченным настроением и огромными затратами на ремонт. Помните, что автомобиль — не мотоцикл: всегда можно спрятаться от посторонних глаз на заднем сидении и переодеться, если, к примеру, так уж хочется сразить любимого новым романтическим комплектом, а путь к месту встречи лежит через водительское кресло.

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5 июня 2017
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