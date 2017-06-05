Выбираем подходящие трусики для женщины за рулем

Ведь, согласно результатам многочисленных исследований (и не только британских ученых), сильнейшее влияние на женскую самооценку, помимо роскошных платьев и голливудских причесок, оказывает ни что иное, как «правильное» неглиже. И если в игривых кружевных трусиках девушка, гуляющая по оживленной улице в центре города, чувствует себя самой желанной и сексапильной, то такие ли положительны эмоции она испытывает в «кружеве», находясь за рулем автомобиля? Давайте разберемся.

Мини бикини

Возвращающаяся под утро с бурной пляжной вечеринки, где в программу развлечений, безусловно, входили ночные купания, уставшая дама садится в водительское кресло. Мало того, что изрядно «хлебнувшие» морской воды бикини любезно делятся набранной жидкостью с тканевым креслом, так еще и на пятой-седьмой-десятой минуте девушка начинает ощущать дикий дискомфорт — шаловливые завязочки, с которыми еще недавно игрался симпатичный брюнет, теперь впиваются в таз. Автомобилистка, проклинающая весь белый свет, так и норовит оторвать руки от руля в попытке наспех перевязать или вовсе развязать «острые» ниточки. И хорошо, когда до дома рукой подать, а если предстоит довольно дальняя дорога? Тут множества аварийных ситуаций не избежать.

Так что в такой ситуации можно лишь посоветовать быстренько переодеться или вообще снять неудобное белье, дабы заодно порадовать того самого брюнета, похрапывающего на соседнем сидении. Только вряд ли после такой поездки девушка захочет чего-то еще, кроме как поскорее добраться до кровати. В одиночестве.