Эксклюзивный Harley-Davidson из фильма «Матильда» выставлен на продажу

Мотоцикл легендарной американской марки Harley-Davidson был выпущен в 1915 году. После того, как его приобрело царское правительство, байк встал на вооружение русской армии и даже принял участие в Первой мировой войне, а затем в революционном перевороте и гражданской войне.

Для съемок в фильме «Матильда» внешний вид «Харлея» изменили — появление деревянных элементов и специального обмундирования для езды на этом «железном коне» обязаны художнику-постановщику Вере Зелинской, взявшей за основу эскизы двухколесной техники середины XIX века.

Что примечательно, мотоцикл из «Матильды» стал самым дорогим лотом, выставленным на «Юле» — цена Harley-Davidson с уникальной историей составляет 8 000 000 рублей. Но куда более любопытным является тот факт, что все вырученные деньги, как уже было сказано, будут потрачены на благотворительные нужды. Продавцы намерены перечислить полученные средства фонду «Галчонок», помогающему детям с органическими поражениями центральной нервной системы.